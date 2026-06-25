CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
  • Megjelenítés
Óriási jogi győzelmet aratott a Bayer, elszállt az árfolyama
Befektetés

Óriási jogi győzelmet aratott a Bayer, elszállt az árfolyama

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nagy győzelmet aratott a Bayer az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságán. A testület 7–2 arányú döntésével kimondta, hogy a vállalat ellen nem lehet állami jog alapján olyan pereket indítani, amelyek szerint a Roundup gyomirtó csomagolásán nem figyelmeztette megfelelően a felhasználókat a rákos megbetegedések kockázatára. Az ítélet várhatóan alapjaiban változtatja meg az évek óta húzódó Roundup-perek sorsát, erre szállt ma el a Bayer árfolyama.

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság csütörtökön meghozott döntése nagy fordulatot jelenthet a Bayer számára, amely 2018-ban 63 milliárd dollárért vásárolta fel a Roundup gyártóját, a Monsantót, és ezzel együtt több tízezer folyamatban lévő kártérítési pert is örökölt.

A testület 7–2 arányban úgy döntött, hogy a Bayer nem vonható felelősségre olyan állami szintű keresetek alapján, amelyek szerint nem figyelmeztette megfelelően a fogyasztókat a Roundup hatóanyagának, a glifozátnak a feltételezett rákkeltő kockázataira.

A többségi véleményt Brett Kavanaugh bíró írta. Indoklása szerint a növényvédő szerek címkézését szabályozó szövetségi törvény, a Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) egységes országos szabályozást ír elő, ezért az egyes tagállamok nem támaszthatnak ettől eltérő vagy annál szigorúbb figyelmeztetési követelményeket. Mivel az amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) megfelelő használat mellett biztonságosnak minősíti a glifozátot, és nem ír elő rákkockázatra figyelmeztető címkét, az állami jogon alapuló „nem megfelelő figyelmeztetés” típusú keresetek nem érvényesíthetők.

Az ügy középpontjában John Durnell pere állt, aki azt állította, hogy ismételt glifozát-kitettség következtében alakult ki daganatos betegsége. Egy missouri esküdtszék 2019-ben több mint egymillió dollár kártérítést ítélt meg számára, az ítéletet később a fellebbviteli bíróság is helybenhagyta. A Legfelsőbb Bíróság most ezt a döntést megsemmisítette, és új eljárásra utasította az alsóbb fokú bíróságot.

Még több Befektetés

Szivárgás történt a CATL debreceni gyárában, megszólalt a vállalat

Újabb bizonyíték az AI-úthenger erejére - Szárnyal a Micron árfolyama

Árat emel az Apple, nagyot esett a részvények árfolyama

Az ítélet jelentős hatással lehet a Bayer ellen folyamatban lévő több ezer hasonló perre is. A vállalat közleményében úgy fogalmazott, hogy a döntés „a tudomány, a gazdálkodók és a kiszámítható szabályozási környezet győzelme”, és várakozásai szerint a jelenlegi figyelmeztetési kötelezettségre épülő keresetek jelentős részét elutasíthatják, miközben a jövőben hasonló perek megindítására sem lesz lehetőség.

A befektetők eufórikusan fogadták az ítéletet, a Bayer árfolyama a német tőzsdén ma 18 százalékot emelkedett.

lzTGOjHY

Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. A Trump-adminisztráció a Bayer álláspontját támogatta az eljárásban, arra hivatkozva, hogy a szövetségi szabályozás elsőbbséget élvez az állami előírásokkal szemben. Ez ugyanakkor komoly csalódást jelentett a Make America Healthy Again mozgalom számára, amely korábban Donald Trump egyik fontos támogatója volt, és régóta a glifozát használatának korlátozását szorgalmazza.

A glifozát körüli tudományos vita továbbra sem zárult le. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkutató ügynöksége 2015-ben úgy minősítette a hatóanyagot, hogy az „valószínűleg rákkeltő az emberre”, ugyanakkor az amerikai Környezetvédelmi Hivatal mindeddig nem írta elő rákkockázatra figyelmeztető címke alkalmazását.

Kapcsolódó cikkünk

Gigantikus kártérítést fizet a Bayer a rákkeltő gyomirtója miatt

Gigantikus összeget fizethet a gyógyszeróriás a rákkeltő vegyszer miatt

Csúnyán megütötték a Bayert, több mint 2 milliárd dollárt kell fizetnie a cégnek

Címlapkép forrása: Kevin Carter/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Öt színes: Greenspan

A hétfőn elhunyt Alan Greenspan 1987. augusztus 11. és 2006. január 31. között, vagyis 18 évig és 173 napig állt az amerikai jegybank élén. Ez önmagában is rendkívül hosszú idő, ám mégse

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megszólalt Merkely Béla a Semmelweis Egyetemet érintő rendőrségi kivonulásról
Megindult a dollár, reagál a forintárfolyam is
Már a háború előtti szinten az olajár
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility