Óriási jogi győzelmet aratott a Bayer, elszállt az árfolyama

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság csütörtökön meghozott döntése nagy fordulatot jelenthet a Bayer számára, amely 2018-ban 63 milliárd dollárért vásárolta fel a Roundup gyártóját, a Monsantót, és ezzel együtt több tízezer folyamatban lévő kártérítési pert is örökölt.
A testület 7–2 arányban úgy döntött, hogy a Bayer nem vonható felelősségre olyan állami szintű keresetek alapján, amelyek szerint nem figyelmeztette megfelelően a fogyasztókat a Roundup hatóanyagának, a glifozátnak a feltételezett rákkeltő kockázataira.
A többségi véleményt Brett Kavanaugh bíró írta. Indoklása szerint a növényvédő szerek címkézését szabályozó szövetségi törvény, a Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA) egységes országos szabályozást ír elő, ezért az egyes tagállamok nem támaszthatnak ettől eltérő vagy annál szigorúbb figyelmeztetési követelményeket. Mivel az amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) megfelelő használat mellett biztonságosnak minősíti a glifozátot, és nem ír elő rákkockázatra figyelmeztető címkét, az állami jogon alapuló „nem megfelelő figyelmeztetés” típusú keresetek nem érvényesíthetők.
Az ügy középpontjában John Durnell pere állt, aki azt állította, hogy ismételt glifozát-kitettség következtében alakult ki daganatos betegsége. Egy missouri esküdtszék 2019-ben több mint egymillió dollár kártérítést ítélt meg számára, az ítéletet később a fellebbviteli bíróság is helybenhagyta. A Legfelsőbb Bíróság most ezt a döntést megsemmisítette, és új eljárásra utasította az alsóbb fokú bíróságot.
Az ítélet jelentős hatással lehet a Bayer ellen folyamatban lévő több ezer hasonló perre is. A vállalat közleményében úgy fogalmazott, hogy a döntés „a tudomány, a gazdálkodók és a kiszámítható szabályozási környezet győzelme”, és várakozásai szerint a jelenlegi figyelmeztetési kötelezettségre épülő keresetek jelentős részét elutasíthatják, miközben a jövőben hasonló perek megindítására sem lesz lehetőség.
A befektetők eufórikusan fogadták az ítéletet, a Bayer árfolyama a német tőzsdén ma 18 százalékot emelkedett.
Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. A Trump-adminisztráció a Bayer álláspontját támogatta az eljárásban, arra hivatkozva, hogy a szövetségi szabályozás elsőbbséget élvez az állami előírásokkal szemben. Ez ugyanakkor komoly csalódást jelentett a Make America Healthy Again mozgalom számára, amely korábban Donald Trump egyik fontos támogatója volt, és régóta a glifozát használatának korlátozását szorgalmazza.
A glifozát körüli tudományos vita továbbra sem zárult le. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rákkutató ügynöksége 2015-ben úgy minősítette a hatóanyagot, hogy az „valószínűleg rákkeltő az emberre”, ugyanakkor az amerikai Környezetvédelmi Hivatal mindeddig nem írta elő rákkockázatra figyelmeztető címke alkalmazását.
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