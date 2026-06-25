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Szivárgás történt a CATL debreceni gyárában, megszólalt a vállalat
Befektetés

Szivárgás történt a CATL debreceni gyárában, megszólalt a vállalat

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Közel egy liter dietil-karbonát szivárgott ki csütörtök délelőtt a CATL debreceni akkumulátorgyárában egy lefejtési művelet közben. A vállalat közlése szerint a szivárgást néhány percen belül elhárították, személyi sérülés nem történt, az eset körülményeinek tisztázására pedig belső vizsgálat indult.

Vegyi anyag szivárgott ki csütörtök délelőtt a CATL debreceni gyárában. A vállalat tájékoztatása szerint a négyes gyártósor mellett, egy tárolóból történő lefejtés közben mintegy egy liter dietil-karbonát került a környezetbe.

A cég közlése szerint a helyszínen dolgozók azonnal értesítették a vállalat vészhelyzeti egységét és a létesítményi tűzoltóságot, miközben a helyiségben tartózkodó munkavállalókat haladéktalanul kimenekítették. A szivárgást a vállalat szakemberei körülbelül öt percen belül megszüntették.

Az érintett területet tűzoltóhomokkal és speciális abszorbens anyagokkal kezelték, a felitatott vegyszert veszélyeshulladék-tárolóba szállították, ezt követően pedig kiszellőztették a helyiséget.

A CATL szerint az incidens során személyi sérülés nem történt.

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A vállalat azt is közölte, hogy az eset okainak feltárására belső vizsgálat indult.

A kiszivárgott anyag, a dietil-karbonát színtelen, jellegzetes szagú, gyúlékony folyadék, amelyet elsősorban lítiumion-akkumulátorok elektrolitjának előállításához, valamint különböző ipari oldószerként használnak. Biztonsági adatlapjai szerint 25 Celsius-fok felett már gyúlékony gőzöket bocsáthat ki, amelyek levegővel robbanásveszélyes elegyet alkothatnak.

Az anyag belélegzése irritálhatja a légutakat, köhögést, torokfájást és hányingert okozhat, emellett a szemet is irritálhatja. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vegyi biztonsági adatlapja szerint különösen permet vagy köd formájában jelenthet egészségügyi kockázatot, ezért tárolása során tűzbiztos környezetre, megfelelő szellőzésre és az erős oxidálószerektől való elkülönítésre van szükség.

A CATL hangsúlyozta, hogy az incidens gyors elhárításának köszönhetően a kiszivárgott anyag nem okozott személyi sérülést, ugyanakkor a történtek kivizsgálását megkezdték annak érdekében, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő.

Címlapkép forrása: Nicolo Lanfranchi/Bloomberg via Getty Images

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