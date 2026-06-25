Újabb bizonyíték az AI-úthenger erejére - Szárnyal a Micron árfolyama

Nagyot ralizik ma a Micron részvénye, miután a memóriachip-gyártó a vártnál jóval erősebb negyedéves eredményeket tett közzé. A vállalat szerint a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának kiépítése továbbra is rendkívüli keresletet generál a memóriachipek iránt, ami jelentősen javítja a szektor kilátásait.

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Nagyot ralizik ma a Micron részvénye, miután a társaság kiemelkedően erős harmadik negyedéves számokat tett közzé. A részvények árfolyama a mai kereskedésben már közel 19 százalékos pluszban is járt, jelenleg 13 százalékos az emelkedés.

A vállalat a várakozásokat jelentősen felülmúló bevételről számolt be, a negyedéves árbevétel a tavalyi 9,3 milliárd dollárról 41,5 milliárd dollár közelébe emelkedett, miközben az elemzők átlagosan 36 milliárd dolláros bevételre számítottak. A menedzsment az aktuális negyedévre már 50 milliárd dollár körüli bevételt vár, ami szintén jóval meghaladja az egy évvel korábbi szintet.

A Micron teljesítménye jól mutatja, milyen erős keresletet generál a mesterséges intelligencia terjedése a memóriachipek iránt.

A nagy felhőszolgáltatók és technológiai vállalatok egyre több AI-adatközpontot építenek, amelyek működéséhez rendkívül nagy mennyiségű memória szükséges. Emiatt a gyártók kapacitásuk egyre nagyobb részét irányítják át a nagy sávszélességű memóriák előállítására, ami közben szűkíti a hagyományos számítógépekhez és okostelefonokhoz használt memóriachipek kínálatát is.

A kínálat szűkülése jelentős áremelkedést idézett elő a memóriachip-piacon, amelynek a Micron az egyik legnagyobb nyertese. A vállalat szerint jelenleg már 16 hosszú távú szerződéssel rendelkezik adatközponti, autóipari és más iparági ügyfelekkel. Ezek három-öt évre biztosíthatják az értékesítést, és összesen mintegy 22 milliárd dollárnyi pénzügyi kötelezettségvállalást jelentenek.

Az RBC Capital Markets elemzői szerint a Micron bevételének közel 40 százaléka hamarosan olyan hosszú távú megállapodásokból származhat, amelyek minimális árat is garantálnak. Ez mérsékelheti a vállalat profitmarzsának kockázatait akkor is, ha a kereslet később gyengülne. A befektetési bank ezért megemelte eredményvárakozásait és célárát is, miközben továbbra is felülteljesítő ajánlást tart fenn a részvényre.

A kedvező gyorsjelentés nemcsak a Micronnak adott lendületet. A hét elején jelentős nyomás alá kerülő félvezetőszektorban is javult a befektetői hangulat, így több chipgyártó részvénye emelkedéssel kezdte a csütörtöki kereskedést.

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