Akkor most tegyük rendbe, mi történik az arany körül

Az arany valójában több eszköz egybe csomagolva, és a befektetők számára kulcsfontosságú felismerni, éppen melyik rezsimben mozog az árfolyam. Az elmúlt időszakban sokan ráfizettek arra, hogy az aranyat egyszerű inflációs védőeszköznek tekintették, miközben az iráni háború idején 20 százalékot esett az árfolyama. Ebben a cikkben megmutatjuk, milyen rezsimek vezérlik az arany mozgását és mikor mi mozgatja az árfolyamot.

Boost Your Business 2026 A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.

Aranyba befektetni vagy azzal kereskedni meglepően veszélyes üzem. Nem azért, mert annyira nehéz lenne végiggondolni, hogy milyen tényezők mozgatják, hanem azért, mert olyan könnyű beleszeretni az aranyat körülvevő narratívákba. Ezek érthetők, két mondatban elmondhatók, csak sajnos az esetek felében félrevezetők. Az arany legnagyobb sztorija az, hogy a világ egy óriási adóssághegyen ül, ami miatt a jegybankok nem fognak tudni kamatot emelni, ez pedig inflációt fog okozni. Az infláció ellen pedig a legjobb védelem az arany.

Idén egy olyan eset lett volna, amikor az aranynak meg kellett volna védenie a befektetőket az inflációtól: az iráni háború. Ezalatt az arany árfolyama 20%-ot esett. Aztán amikor béke lett és az olaj árfolyama csökkent, az arany további 10%-ot esett. Tehát szemmel láthatóan valami nagyon elromlott az aranynál.

Ebben a cikkben azt mutatjuk meg, hogy az arannyal valójában nincs semmi gond. Egyszerűen arról van szó, hogy az arany legalább két különböző eszköz egynek álcázva, és befektetőként pontosan tudnunk kell, melyik rezsimben vagyunk. Idén az bukott nagyot, aki ezt későn ismerte fel. A cikk végén pedig azt is elmondjuk, hogy milyen feltételek mellett és mikor vennénk aranyat.