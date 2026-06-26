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Csaknem 300 millió forintnyi összeget fizettek a legendás színésznő ékszereiért
Befektetés

Csaknem 300 millió forintnyi összeget fizettek a legendás színésznő ékszereiért

MTI
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826 262 euróért keltek el egy párizsi árverésen a legendás olasz filmcsillag, Claudia Cardinale ékszerei. Minden darabra akadt vevő – közölte a Christie’s árverési ház párizsi részlege.

A gyűrűk és a melltűk

a legszebb időszakából, az 1960-as és 1970-es évekből származnak"

– mondta el Cardinale lánya, Claudia Squitieri.

A huszonnégy ékszert a filmsztár gyakran viselte, a Leopárdban nyújtott feledhetetlen Angelica-alakítása óta. Egyesek egyenesen filmszerepekhez készültek, így A rózsaszín párducban Dala hercegnő szerepében viselt, Van Cleef and Arpels készítette hajdísz.

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Cardinale 1938-ban született Tunéziában szicíliai kivándorlók gyermekeként, és szerény körülmények közepette nőtt fel. Az 1960-as években ő volt az olasz film egyik nagyasszonya. Hosszú pályafutása során több mint száz filmben játszott, elnyerte a velencei filmfesztivál Arany Oroszlán és a Berlinale Aranymedve díját.

Tavaly hunyt el 87 éves korában a franciaországi Nemours-ban.

A színésznőt szoros érzelmi kapcsolatok fűzték a most elárverezett ékszereihez – mondta el Claudia Squitieri. Gyakran viselte és nagy becsben tartotta őket. Gyakran kapott ékszereket ajándékba egykori házastársától és producerétől, Franco Cristalditól – aki 1958-ban őt választotta ki a Palimadarakban Carmelina szerepére -, amikor forgattak vagy bemutatták a filmet.

"Ezekben az években nagyon keményen dolgozott, évente hat-nyolc filmben szerepelt

– mesélte a lánya.

Röviddel Cardinale halála előtt a díva és lánya alapítványt hozott létre fiatal színésznők támogatására, az árverés bevételének egy részét ez az alapítvány kapja.

Címlapkép forrása: Edward Berthelot/GC Images via Getty Images

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