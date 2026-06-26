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Elindult a Reddit csorda, itt az újabb mémrészvény
Befektetés

Elindult a Reddit csorda, itt az újabb mémrészvény

Portfolio
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Új célpontot találtak maguknak a Reddit kisbefektetői, most a Wendy's részvénye került a figyelem középpontjába. A gyorsétteremlánc papírját a magas shortállomány és a vezetőváltás miatt kezdték vásárolni, abban bízva, hogy egy újabb short squeeze alakulhat ki.

Alaposan megrángatták a befektetők a Wendy's árfolyamát, két nap alatt 50 százalékot ugrott a jegyzés,

miután a WallStreetBets fórumon egyre több bejegyzés jelent meg a részvényről. A kisbefektetők szerint a papírban több olyan tényező is megvan, amely korábban a mémrészvények látványos raliját is elindította:

  • a részvény az elmúlt egy évben több mint 30 százalékot veszített az értékéből,
  • a közkézhányad közel 29 százalékára nyitottak short pozíciót a befektetők.
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A történetet erősíti, hogy májusban új vezérigazgató érkezett a vállalathoz. Bob Wright javadalmazásának jelentős része részvényopciókból áll, vagyis közvetlenül érdekelt az árfolyam emelkedésében. Közben a vállalat egyik legnagyobb tulajdonosa, Nelson Peltz befektetési cége továbbra sem árulja el, milyen tervei vannak a Wendy'sszel, ami csak tovább táplálja a találgatásokat.

A vállalat fundamentumai ugyanakkor továbbra is vegyes képet mutatnak. Az első negyedév bevétele meghaladta az elemzői várakozásokat, de az amerikai bolti értékesítés visszaesett, a nyereség jelentősen csökkent, miközben a marhahús és a munkaerő drágulása is rontotta a jövedelmezőséget.

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A befektetők most arra figyelnek, hogy a Reddit közössége képes lesz-e tartósan fenntartani a vételi hullámot, vagy a Wendy's is csak egy rövid életű mémrészvény-rali főszereplője lesz.

Címlapkép forrása: Heather Diehl/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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