TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
  • Megjelenítés
Hódít az új befektetési őrület: szélsebesen törnek az élre a trendi ETF-ek
Befektetés

Hódít az új befektetési őrület: szélsebesen törnek az élre a trendi ETF-ek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az aktívan kezelt tőzsdén kereskedett alapokra (ETF-ekre) már régen nem csak a dedikált ETF-kibocsátók fókuszálnak: egyre több hagyományos aktív alapkezelő lép piacra saját termékkel, hogy profitáljon a trendből, és újszerű befektetési stratégiákkal igyekeznek kitűnni a versenytársak közül. Az LSEG legújabb gyorselemzése megmutatja: az aktív ETF-ek nem csupán meglovagolják az indexkövető alapok globális térnyerését, hanem már egy önálló, új korszakot képviselnek.
WOOD & Co. Investor Day 2026
Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.
Információ és jelentkezés

Az első aktív ETF-ek Európában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben egyaránt az úgynevezett elemzésalapú (research enhanced) stratégiákra épültek, amelyek a referenciaindexhez képest csak minimális eltérést, azaz alacsony követési hibát (tracking error) engedtek meg. Napjainkra azonban megjelentek a teljesen aktív megközelítésű termékek is, amelyek összetételét már egyáltalán nem egy-egy mögöttes index határozza meg, hanem

a portfóliómenedzser szabadon dönt a kiválasztott értékpapírokról.

A piaci adatok azt mutatják, hogy az aktívan kezelt ETF-ek részesedése folyamatosan növekszik. Ez azt jelenti, hogy az ezekben kezelt vagyon még az amúgy is rendkívül dinamikusan bővülő globális ETF-piac egészénél is gyorsabb ütemben gyarapszik.

Mindez azt is jelzi, hogy az aktívan kezelt ETF-ek nemcsak önálló trendet képviselnek, hanem a globális ETF-piac növekedésének egyik legfontosabb hajtóerejévé váltak. Megjelenésükkel híd épült a hagyományos aktív vagyonkezelés és az indexkövető világ között, lehetővé téve a befektetőknek, hogy a klasszikus befektetési alapoknál lényegesen alacsonyabb teljes költségmutatójú (TER) termékek rendkívül széles kínálatából válogathassanak.

Még több Befektetés

Akkor most tegyük rendbe, mi történik az arany körül

Tovább csökken az olajár, csúnya esést szenvedett el a héten a piac

Mesés pénzeket hozhat a német megtakarítóknak a nyugdíjreform, de meg is kell fizetniük az árát

Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy a világ különböző régióiban eltérő motivációk vezérlik az aktív ETF-ek vásárlóit. Az amerikai befektetők a hagyományos befektetési alapokhoz (mutual fund) képest jelentős adóelőnyöket élveznek, míg más piacokon nem létezik ilyen jellegű ösztönző. Emiatt az aktív ETF-ek térnyerése az Egyesült Államokban lényegesen gyorsabb volt, mint a világ többi részén, másutt a kereslet sokkal természetesebb módon, közvetlenül a valós befektetői igényekre reagálva fejlődött.

Kapcsolódó cikkünk

Mesés pénzeket hozhat a német megtakarítóknak a nyugdíjreform, de meg is kell fizetniük az árát

Terjed a baj a pénzügyi piacokon: újabb alap került szorítófogóba, muszáj korlátozni a kifizetéseket

Figyelmeztetést adott ki a francia jegybank: a 2008-as pénzügyi válságot idézik egyes piaci jelek

Megszólalt az európai hatóság: veszélyes kockázatok leselkednek a nyugdíjakra és a biztosításokra

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót, Kapitány István Luxemburgban képviselte Magyarországot a kihelyezett kormányülés előtt
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Gigaberuházást jelentett be a SpaceX, földgázvezetéket építene!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility