Hódít az új befektetési őrület: szélsebesen törnek az élre a trendi ETF-ek

Az első aktív ETF-ek Európában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben egyaránt az úgynevezett elemzésalapú (research enhanced) stratégiákra épültek, amelyek a referenciaindexhez képest csak minimális eltérést, azaz alacsony követési hibát (tracking error) engedtek meg. Napjainkra azonban megjelentek a teljesen aktív megközelítésű termékek is, amelyek összetételét már egyáltalán nem egy-egy mögöttes index határozza meg, hanem
a portfóliómenedzser szabadon dönt a kiválasztott értékpapírokról.
A piaci adatok azt mutatják, hogy az aktívan kezelt ETF-ek részesedése folyamatosan növekszik. Ez azt jelenti, hogy az ezekben kezelt vagyon még az amúgy is rendkívül dinamikusan bővülő globális ETF-piac egészénél is gyorsabb ütemben gyarapszik.
Mindez azt is jelzi, hogy az aktívan kezelt ETF-ek nemcsak önálló trendet képviselnek, hanem a globális ETF-piac növekedésének egyik legfontosabb hajtóerejévé váltak. Megjelenésükkel híd épült a hagyományos aktív vagyonkezelés és az indexkövető világ között, lehetővé téve a befektetőknek, hogy a klasszikus befektetési alapoknál lényegesen alacsonyabb teljes költségmutatójú (TER) termékek rendkívül széles kínálatából válogathassanak.
Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy a világ különböző régióiban eltérő motivációk vezérlik az aktív ETF-ek vásárlóit. Az amerikai befektetők a hagyományos befektetési alapokhoz (mutual fund) képest jelentős adóelőnyöket élveznek, míg más piacokon nem létezik ilyen jellegű ösztönző. Emiatt az aktív ETF-ek térnyerése az Egyesült Államokban lényegesen gyorsabb volt, mint a világ többi részén, másutt a kereslet sokkal természetesebb módon, közvetlenül a valós befektetői igényekre reagálva fejlődött.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Ursula von der Leyen a Dél-Kaukázusban keresi az EU újabb szövetségeseit
Brüsszel az energiabiztonság, a kereskedelem és az új közlekedési folyosók megerősítését várja a látogatástól.
Oroszország kiakadt: válaszokat követelnek Amerikától a váratlan fordulat miatt
Egymásnak mondanak ellent a nyilatkozatok.
Még ki sem adták, máris letiltoltták a legújabb ChatGPT-t: túl veszélyes lenne publikálni
Elhalaszthatják a GPT 5,6 kiadását.
Drágább taxizás és sokkal kevesebb reklám – éles vitát hozott a júniusi Fővárosi Közgyűlés
A Reklámszövetség egy teljes iparág ellehetetlenítésétől tart.
9/11 kicsiben: videón, ahogy egy repülőgép becsapódik Peking legmagasabb felhőkarcolójába
Szerencsére csak kisrepülőgépről volt szó.
Átalakítja a kormány az MFB működését, megjelent a törvényjavaslat
Az állami bank 2 milliárd eurónyi uniós forrás közvetítésében kap kiemelt szerepet.
Elképesztő felfedezést tettek a rejtélyes csillagközi objektumról: sokkal idősebb lehet, mint azt korábban sejtették
Az élet kialakulására is választ adhat.
Amerika felpörög: már a jövő rakétaháborúira készülnek
A konfliktus megmutatta, mi lehet a gyenge pont.
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Érdemes kivárni a kamatcsökkenés miatt a lakásvásárlással?
A jegybank június 24-től 6,00 százalékra mérsékelte az alapkamatot és további csökkentéseket helyezett kilátásba. A hosszú bankközi hozamok pedig már ezen lépés előtt is érdemben mérsé
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
A függőség ára: amikor egy csúcs AI-modellt Washington kapcsol le
Egy amerikai exportkontroll-döntés globálisan elérhetetlenné tett két csúcs AI-modellt, és megmutatta: az AI-hozzáférés már geopolitikai kockázat is. The post A függőség ára: amikor egy cs
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük
A Checklistben a kamatdöntés inflációs és növekedési hatásait elemeztük.