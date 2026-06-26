Hódít az új befektetési őrület: szélsebesen törnek az élre a trendi ETF-ek

WOOD & Co. Investor Day 2026 Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.

Az első aktív ETF-ek Európában és az ázsiai-csendes-óceáni térségben egyaránt az úgynevezett elemzésalapú (research enhanced) stratégiákra épültek, amelyek a referenciaindexhez képest csak minimális eltérést, azaz alacsony követési hibát (tracking error) engedtek meg. Napjainkra azonban megjelentek a teljesen aktív megközelítésű termékek is, amelyek összetételét már egyáltalán nem egy-egy mögöttes index határozza meg, hanem

a portfóliómenedzser szabadon dönt a kiválasztott értékpapírokról.

A piaci adatok azt mutatják, hogy az aktívan kezelt ETF-ek részesedése folyamatosan növekszik. Ez azt jelenti, hogy az ezekben kezelt vagyon még az amúgy is rendkívül dinamikusan bővülő globális ETF-piac egészénél is gyorsabb ütemben gyarapszik.

Mindez azt is jelzi, hogy az aktívan kezelt ETF-ek nemcsak önálló trendet képviselnek, hanem a globális ETF-piac növekedésének egyik legfontosabb hajtóerejévé váltak. Megjelenésükkel híd épült a hagyományos aktív vagyonkezelés és az indexkövető világ között, lehetővé téve a befektetőknek, hogy a klasszikus befektetési alapoknál lényegesen alacsonyabb teljes költségmutatójú (TER) termékek rendkívül széles kínálatából válogathassanak.

Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy a világ különböző régióiban eltérő motivációk vezérlik az aktív ETF-ek vásárlóit. Az amerikai befektetők a hagyományos befektetési alapokhoz (mutual fund) képest jelentős adóelőnyöket élveznek, míg más piacokon nem létezik ilyen jellegű ösztönző. Emiatt az aktív ETF-ek térnyerése az Egyesült Államokban lényegesen gyorsabb volt, mint a világ többi részén, másutt a kereslet sokkal természetesebb módon, közvetlenül a valós befektetői igényekre reagálva fejlődött.

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