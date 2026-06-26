TUR
Törökország 3 2 Egyesült Államok
USA
 Vége
D csoport
PAR
Paraguay 0 0 Ausztrália
AUS
 Vége
D csoport
NOR
Norvégia Franciaország
FRA
 Ma 21:00
I csoport
SEN
Szenegál Irak
IRQ
 Ma 21:00
I csoport
  • Megjelenítés
Mesés pénzeket hozhat a német megtakarítóknak a nyugdíjreform, de meg is kell fizetniük az árát
Befektetés

Mesés pénzeket hozhat a német megtakarítóknak a nyugdíjreform, de meg is kell fizetniük az árát

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A német állami és foglalkoztatói nyugdíjrendszer átfogó reformja a következő évtizedben több mint 400 milliárd eurós tőkebeáramlást eredményezhet a német nyugdíjbizottság kedden közzétett jelentése alapján. A testület 33 javaslatot fogalmazott meg a kormány számára, amelyek fókuszában egy kötelező, tőkefedezeti elven működő nyugdíjpillér bevezetése áll - írja a Pension Policy International.

A bizottság (Alterssicherungskommission) 80 oldalas dokumentumában a svéd prémiumnyugdíj-modell mintájára egyéni számlák létrehozását javasolja. A jelenlegi 18,6 százalékos járulékon felül egy további, a munkáltatók és a munkavállalók által egyenlő arányban fizetett,

2 százalékos befizetés érkezne ezekre az egyéni számlákra,

ami lehetővé tenné a tőkepiaci befektetési lehetőségek hatékonyabb kiaknázását. A járulékot fokozatosan, évente 0,5 százalékponttal emelnék minden korosztály számára, az indulás céldátuma pedig ideális esetben 2028 lenne.

Kapcsolódó cikkünk

Kötelező nyugdíj-előtakarékosság Magyarországon? Itt vannak a legújabb javaslatok az öngondoskodás felpörgetésére

A javaslat szerint a megtakarítók korlátozott számú befektetési alap közül választhatnának, ha nem a központi alapba szeretnének befizetni. Az első pillérbe áramló összegek tovább növelnék azt a 26-56 milliárd eurós éves nettó tőkebeáramlást, amelyet az S&P Global Ratings elemzése a magánnyugdíjak reformjától vár a kezdeti egy-két éves átmeneti időszakot követően.

Még több Befektetés

Terjed a baj a pénzügyi piacokon: újabb alap került szorítófogóba, muszáj korlátozni a kifizetéseket

Nagy bajban a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, az összes európai ügyfél érintett

Elindult a Reddit csorda, itt az újabb mémrészvény

A vagyon a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekben is gyarapodhat, amelyek lefedettségét a bizottság szerint a közel teljes körű részvétel biztosítása érdekében bővíteni kellene. Jelenleg a társadalombiztosítási járulékot fizető német munkavállalók fele rendelkezik foglalkoztatói nyugdíjjal, és mindössze 40 ezren választották a szociális partneri modell szerinti, meghatározott befizetésű (DC) nyugdíjsémát. A bizottság szerint a szociális partnereknek még idén párbeszédet kell kezdeniük a lefedettség kiterjesztését célzó konkrét intézkedésekről.

A 400 milliárd eurós becslés a Leibniz Európai Gazdaságkutató Központ tanulmányán alapul. Eszerint a magasabb befizetések révén az egyéni megtakarítók

  • öt év alatt fejenként mintegy 3635 euró,
  • tíz év alatt 9054 euró,
  • 45 év alatt pedig akár 55 380 euró (mai árfolyamon kb. 19,6 millió Ft) többlet-megtakarításra tehetnek szert.

Az IPE számításai szerint a reform három éven belül 167 milliárd, tíz éven belül pedig akár 416 milliárd eurós tőkebeáramlást eredményezhet.

Az átlagos reál-mediánhozam az első öt évben várható mintegy 4 százalékról 35 év után körülbelül 4,6 százalékra emelkedhet.

A német nyugdíjszektor képviselői kedvezően fogadták a jelentést, és egyetértettek a tőkefedezeti rendszerre való gyors átállás szükségességével. A német foglalkoztatói nyugdíjszövetség a szociális partneri párbeszéd azonnali elindítását szorgalmazta, és a közel teljes körű lefedettséget elengedhetetlennek nevezte a három pillérből adódó, 70 százalékos jövedelem-helyettesítési ráta eléréséhez. A Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) ismét kifejezte támogatását a kollektív szerződéseken alapuló kötelező foglalkoztatói nyugdíjak iránt, a Fidelity International pedig az automatikus beléptetés bevezetését üdvözölte a második pillérben.

A javaslatcsomagot a német kancellár is erős támogatásáról biztosította: Friedrich Merz kijelentette, hogy annak "minden elemét haladéktalanul végre kell hajtani", és a kudarc nem lehet opció. 

Kapcsolódó cikkünk

Megjöttek a kegyetlen javaslatok: 70 évre emelnék az öregségi nyugdíjkorhatárt Németországban

Damoklész kardja lebeg a német kormány felett

Jön a tömeges nyugdíjkorhatár-emelés, itt vannak a döbbenetes adatok

Vészjósló nyugdíjjelentés érkezett, lepontozták Magyarországot

Címlapkép forrása: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
40 napos katonai offenzívát hirdetett Zelenszkij, tűz alatt Kijev és Moszkva – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Tisza-kormány: Magyar Péter az Eurogroup vezetőjével tartott közös sajtótájékoztatót, ahol az euró bevezetésének menetéről beszélt
Gigaberuházást jelentett be a SpaceX, földgázvezetéket építene!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility