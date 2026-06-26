Mesés pénzeket hozhat a német megtakarítóknak a nyugdíjreform, de meg is kell fizetniük az árát

A bizottság (Alterssicherungskommission) 80 oldalas dokumentumában a svéd prémiumnyugdíj-modell mintájára egyéni számlák létrehozását javasolja. A jelenlegi 18,6 százalékos járulékon felül egy további, a munkáltatók és a munkavállalók által egyenlő arányban fizetett,

2 százalékos befizetés érkezne ezekre az egyéni számlákra,

ami lehetővé tenné a tőkepiaci befektetési lehetőségek hatékonyabb kiaknázását. A járulékot fokozatosan, évente 0,5 százalékponttal emelnék minden korosztály számára, az indulás céldátuma pedig ideális esetben 2028 lenne.

A javaslat szerint a megtakarítók korlátozott számú befektetési alap közül választhatnának, ha nem a központi alapba szeretnének befizetni. Az első pillérbe áramló összegek tovább növelnék azt a 26-56 milliárd eurós éves nettó tőkebeáramlást, amelyet az S&P Global Ratings elemzése a magánnyugdíjak reformjától vár a kezdeti egy-két éves átmeneti időszakot követően.

A vagyon a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekben is gyarapodhat, amelyek lefedettségét a bizottság szerint a közel teljes körű részvétel biztosítása érdekében bővíteni kellene. Jelenleg a társadalombiztosítási járulékot fizető német munkavállalók fele rendelkezik foglalkoztatói nyugdíjjal, és mindössze 40 ezren választották a szociális partneri modell szerinti, meghatározott befizetésű (DC) nyugdíjsémát. A bizottság szerint a szociális partnereknek még idén párbeszédet kell kezdeniük a lefedettség kiterjesztését célzó konkrét intézkedésekről.

A 400 milliárd eurós becslés a Leibniz Európai Gazdaságkutató Központ tanulmányán alapul. Eszerint a magasabb befizetések révén az egyéni megtakarítók

öt év alatt fejenként mintegy 3635 euró,

tíz év alatt 9054 euró,

45 év alatt pedig akár 55 380 euró (mai árfolyamon kb. 19,6 millió Ft) többlet-megtakarításra tehetnek szert.

Az IPE számításai szerint a reform három éven belül 167 milliárd, tíz éven belül pedig akár 416 milliárd eurós tőkebeáramlást eredményezhet.

Az átlagos reál-mediánhozam az első öt évben várható mintegy 4 százalékról 35 év után körülbelül 4,6 százalékra emelkedhet.

A német nyugdíjszektor képviselői kedvezően fogadták a jelentést, és egyetértettek a tőkefedezeti rendszerre való gyors átállás szükségességével. A német foglalkoztatói nyugdíjszövetség a szociális partneri párbeszéd azonnali elindítását szorgalmazta, és a közel teljes körű lefedettséget elengedhetetlennek nevezte a három pillérből adódó, 70 százalékos jövedelem-helyettesítési ráta eléréséhez. A Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) ismét kifejezte támogatását a kollektív szerződéseken alapuló kötelező foglalkoztatói nyugdíjak iránt, a Fidelity International pedig az automatikus beléptetés bevezetését üdvözölte a második pillérben.

A javaslatcsomagot a német kancellár is erős támogatásáról biztosította: Friedrich Merz kijelentette, hogy annak "minden elemét haladéktalanul végre kell hajtani", és a kudarc nem lehet opció.

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