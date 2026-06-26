Mesés pénzeket hozhat a német megtakarítóknak a nyugdíjreform, de meg is kell fizetniük az árát

A bizottság (Alterssicherungskommission) 80 oldalas dokumentumában a svéd prémiumnyugdíj-modell mintájára egyéni számlák létrehozását javasolja. A jelenlegi 18,6 százalékos járulékon felül egy további, a munkáltatók és a munkavállalók által egyenlő arányban fizetett,
2 százalékos befizetés érkezne ezekre az egyéni számlákra,
ami lehetővé tenné a tőkepiaci befektetési lehetőségek hatékonyabb kiaknázását. A járulékot fokozatosan, évente 0,5 százalékponttal emelnék minden korosztály számára, az indulás céldátuma pedig ideális esetben 2028 lenne.
A javaslat szerint a megtakarítók korlátozott számú befektetési alap közül választhatnának, ha nem a központi alapba szeretnének befizetni. Az első pillérbe áramló összegek tovább növelnék azt a 26-56 milliárd eurós éves nettó tőkebeáramlást, amelyet az S&P Global Ratings elemzése a magánnyugdíjak reformjától vár a kezdeti egy-két éves átmeneti időszakot követően.
A vagyon a foglalkoztatói nyugdíjrendszerekben is gyarapodhat, amelyek lefedettségét a bizottság szerint a közel teljes körű részvétel biztosítása érdekében bővíteni kellene. Jelenleg a társadalombiztosítási járulékot fizető német munkavállalók fele rendelkezik foglalkoztatói nyugdíjjal, és mindössze 40 ezren választották a szociális partneri modell szerinti, meghatározott befizetésű (DC) nyugdíjsémát. A bizottság szerint a szociális partnereknek még idén párbeszédet kell kezdeniük a lefedettség kiterjesztését célzó konkrét intézkedésekről.
A 400 milliárd eurós becslés a Leibniz Európai Gazdaságkutató Központ tanulmányán alapul. Eszerint a magasabb befizetések révén az egyéni megtakarítók
- öt év alatt fejenként mintegy 3635 euró,
- tíz év alatt 9054 euró,
- 45 év alatt pedig akár 55 380 euró (mai árfolyamon kb. 19,6 millió Ft) többlet-megtakarításra tehetnek szert.
Az IPE számításai szerint a reform három éven belül 167 milliárd, tíz éven belül pedig akár 416 milliárd eurós tőkebeáramlást eredményezhet.
Az átlagos reál-mediánhozam az első öt évben várható mintegy 4 százalékról 35 év után körülbelül 4,6 százalékra emelkedhet.
A német nyugdíjszektor képviselői kedvezően fogadták a jelentést, és egyetértettek a tőkefedezeti rendszerre való gyors átállás szükségességével. A német foglalkoztatói nyugdíjszövetség a szociális partneri párbeszéd azonnali elindítását szorgalmazta, és a közel teljes körű lefedettséget elengedhetetlennek nevezte a három pillérből adódó, 70 százalékos jövedelem-helyettesítési ráta eléréséhez. A Német Szakszervezeti Szövetség (DGB) ismét kifejezte támogatását a kollektív szerződéseken alapuló kötelező foglalkoztatói nyugdíjak iránt, a Fidelity International pedig az automatikus beléptetés bevezetését üdvözölte a második pillérben.
A javaslatcsomagot a német kancellár is erős támogatásáról biztosította: Friedrich Merz kijelentette, hogy annak "minden elemét haladéktalanul végre kell hajtani", és a kudarc nem lehet opció.
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