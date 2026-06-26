Nagy bajban a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, az összes európai ügyfél érintett

A kriptoeszközök piacairól szóló uniós rendelet (MiCA) értelmében minden kriptoeszköz-szolgáltatónak
július 1-jéig engedélyt kell szereznie, különben szankciókra számíthat.
A Binance a CNBC-nek úgy nyilatkozott, hogy egy másik tagállamban folytatja az engedélyeztetési eljárást. A Financial Times értesülései szerint a tőzsde most Franciaországban tervezi a kérelem benyújtását, ám a jóváhagyás várhatóan jóval a júliusi határidő után érkezik meg.
A lap beszámolója szerint a Binance lengyel, olasz, spanyol és francia ügyfelei – ezekben az országokban a cég jelenleg még rendelkezik helyi engedéllyel – már a héten értesítést kaptak arról, miként vehetik ki az eszközeiket a tőzsdéről. A vállalat mindenesetre bizakodó, hogy az engedélyt a következő hónapokban sikerül megszereznie.
A fejleményeket látva több, uniós engedéllyel rendelkező versenytárs is aktív hirdetésbe kezdett, köztük Eric Demuth, a Bitpanda alapítója, valamint Star Hszü, az OKX alapítója.
A legutóbbi kudarc egy sor korábbi jogi nehézség után érte a kriptotőzsdét. A Binance működése 2021 óta tiltott az Egyesült Királyságban, 2023-ban pedig elismerte bűnösségét a pénzmosással és a nemzetközi szankciók megsértésével kapcsolatos vádakban, amiért több mint 4,3 milliárd dolláros bírságot fizetett az amerikai hatóságoknak. Tavaly a francia hatóságok is vizsgálatot indítottak a cég ellen pénzmosás gyanújával, amit a Binance határozottan tagadott.
A vállalatot 2017-ben alapító Csang-peng Csaót 2024-ben pénzmosási szabálysértések miatt börtönbüntetésre ítélték, ám Donald Trump amerikai elnök 2025-ben elnöki kegyelemben részesítette.
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