Terjed a baj a pénzügyi piacokon: újabb alap került szorítófogóba, muszáj korlátozni a kifizetéseket

A 22 milliárd dolláros befektetési portfóliót kezelő alap a kérelmeknek alig több mint egyharmadát teljesítette, mivel a visszaváltásokat a beépített, 5 százalékos korlátnál maximálta. Az Ares jelezte, hogy a tőkekiáramlás elsősorban az Egyesült Államokon kívüli befektetőktől származott, megnevezve "egy korlátozott számú, főként nem amerikai, kisebb intézményi befektetőt és családi vagyonkezelőt". Hasonló érveléssel álltak elő más alapkezelők is, köztük az Apollo.
Az Ares a részvényeseknek címzett levelében hangsúlyozta, hogy a döntést az alap és valamennyi érintett fél – köztük a maradó részvényesek többsége, valamint a hitelezők és a kötvénytulajdonosok – érdekét szem előtt tartva hozta meg. Az alap az elmúlt egy évben 8,2 százalékos hozamot produkált.
A jelenség nem egyedülálló: a Morgan Stanley kedden közölte, hogy továbbra is korlátozza a North Haven Private Income Fund visszaváltásait, miután a kérelmek aránya 11,6 százalékra emelkedett. Az Apollo Global pedig arról számolt be, hogy egyik alapjánál a tőkekivonási igények már csaknem a 17 százalékot is elérték.
A lakossági befektetőknek szánt, úgynevezett üzletfejlesztési társaságokból (BDC) való gyors tőkekivonás komoly kihívás elé állítja a magántőke-szektort, amely az elmúlt évtizedben éppen a kisbefektetőket célozta meg a növekedés egyik fő forrásaként. Az ágazat a féllikvid alapokra épített, amelyek negyedéves likviditási lehetőséget kínálnak olyan eszközökre, amelyekkel egyébként ritkán vagy egyáltalán nem kereskednek.
Ezek az alapok most a likviditási korlátokba ütköznek, mivel a visszaváltási igények rendre meghaladják a negyedévente jellemzően 5 százalékos küszöböt.
A Financial Times által nyomon követett magánhitelezési alapoknál a második negyedévben több mint 17 milliárd dollárnyi visszaváltási kérelem gyűlt össze, és az iparág eddig a kéréseknek mindössze nagyjából az egyharmadát teljesítette. A BDC-k tavaly év végén mintegy 570 milliárd dolláros portfóliót kezeltek, szemben az intézményi befektetőknek kínált, közel 1800 milliárd dolláros zárt végű alapokkal. Az Ares részvényárfolyama idén közel 30 százalékkal esett vissza, miközben az S&P 500 index 7,5 százalékkal emelkedett.
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