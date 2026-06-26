Tovább csökken az olajár, csúnya esést szenvedett el a héten a piac

A Brent nyersolaj jegyzése hordónként 2,8 százalékkal, az amerikai WTI ára pedig 2,7 százalékkal csökkent a mai kereskedésben. A Brent ezzel heti szinten közel 10 százaléot , a WTI pedig nagyjából 9 százalékot esett.
A piacon jelenleg az a vélekedés uralkodik, hogy küszöbön áll a túlkínálat – mutatott rá Varga Tamás, a PVM elemzője. A befektetői hangulatot az is rontotta, hogy Kína egyelőre nem növelte az olajkeresletét, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom élénkült.
A Saudi Aramco olajipari óriásvállalat csaknem négy hónapos leállás után pénteken újraindította a nyersolaj berakodását a Rász Tanúra-i kikötő terminálján – derült ki az LSEG hajózási adataiból. Két, egyenként kétmillió hordó kapacitású, rendkívül nagy méretű nyersolajszállító hajó (VLCC) már megkezdte a töltést, míg egy harmadik tanker a közelben várakozott.
Mindkét irányadó jegyzés több mint 2 százalékkal drágult csütörtökön,
miután egy teherhajót ismeretlen eredetű lövedék talált el Omán közelében.
Ez arra késztette az ENSZ tengerészeti ügynökségét, hogy felfüggessze az önkéntes evakuálási rendszerét. Két amerikai tisztségviselő szerint Irán nyitott tüzet a hajóra, amikor az megpróbált áthaladni a szoroson. Teherán pénteken ismét megerősítette, hogy fenntartja a jogot a szoroson áthaladó hajóforgalom ellenőrzésére, és figyelmeztette az Öböl-menti államokat, hogy ne álljanak az Egyesült Államok oldalára.
A Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítások ezen a héten a februári – az Iránnal vívott amerikai–izraeli konfliktus kitörése óta tapasztalt – legmagasabb szintre emelkedtek a hajózási útvonalat újranyitó tűzszüneti megállapodásnak köszönhetően, bár a teljes forgalom még mindig csak töredéke a háború előtti napi átlagnak. Eközben az orosz hatóságok több hónapos gázolaj-exporttilalom bevezetését fontolják meg, számolt be róla a TASSZ állami hírügynökség. Oroszország ugyan kulcsfontosságú gázolajexportőr, de az olajfinomítóit és egyéb energetikai infrastruktúráját ért ukrán dróntámadások sorozata miatt belföldi üzemanyag-ellátási nehézségekkel küzd.
Forrás: Reuters
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