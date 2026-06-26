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Tovább csökken az olajár, csúnya esést szenvedett el a héten a piac
Befektetés

Tovább csökken az olajár, csúnya esést szenvedett el a héten a piac

Portfolio
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Mintegy 3 százalékot esett a nyersolaj ára pénteken, így a piac jelentős heti veszteséget könyvelhet el, miután enyhültek a kínálati aggodalmak, és egyre több, korábban veszteglő tankerhajó hagyta el a Hormuzi-szorost annak ellenére is, hogy csütörtökön támadás ért egy teherhajót Omán közelében.

A Brent nyersolaj jegyzése hordónként 2,8 százalékkal, az amerikai WTI ára pedig 2,7 százalékkal csökkent a mai kereskedésben. A Brent ezzel heti szinten közel 10 százaléot , a WTI pedig nagyjából 9 százalékot esett.

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A piacon jelenleg az a vélekedés uralkodik, hogy küszöbön áll a túlkínálat – mutatott rá Varga Tamás, a PVM elemzője. A befektetői hangulatot az is rontotta, hogy Kína egyelőre nem növelte az olajkeresletét, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom élénkült.

A Saudi Aramco olajipari óriásvállalat csaknem négy hónapos leállás után pénteken újraindította a nyersolaj berakodását a Rász Tanúra-i kikötő terminálján – derült ki az LSEG hajózási adataiból. Két, egyenként kétmillió hordó kapacitású, rendkívül nagy méretű nyersolajszállító hajó (VLCC) már megkezdte a töltést, míg egy harmadik tanker a közelben várakozott.

Mindkét irányadó jegyzés több mint 2 százalékkal drágult csütörtökön,

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miután egy teherhajót ismeretlen eredetű lövedék talált el Omán közelében.

Ez arra késztette az ENSZ tengerészeti ügynökségét, hogy felfüggessze az önkéntes evakuálási rendszerét. Két amerikai tisztségviselő szerint Irán nyitott tüzet a hajóra, amikor az megpróbált áthaladni a szoroson. Teherán pénteken ismét megerősítette, hogy fenntartja a jogot a szoroson áthaladó hajóforgalom ellenőrzésére, és figyelmeztette az Öböl-menti államokat, hogy ne álljanak az Egyesült Államok oldalára.

A Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállítások ezen a héten a februári – az Iránnal vívott amerikai–izraeli konfliktus kitörése óta tapasztalt – legmagasabb szintre emelkedtek a hajózási útvonalat újranyitó tűzszüneti megállapodásnak köszönhetően, bár a teljes forgalom még mindig csak töredéke a háború előtti napi átlagnak. Eközben az orosz hatóságok több hónapos gázolaj-exporttilalom bevezetését fontolják meg, számolt be róla a TASSZ állami hírügynökség. Oroszország ugyan kulcsfontosságú gázolajexportőr, de az olajfinomítóit és egyéb energetikai infrastruktúráját ért ukrán dróntámadások sorozata miatt belföldi üzemanyag-ellátási nehézségekkel küzd.

Forrás: Reuters

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