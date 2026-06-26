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Újabb feszültség a Közel-Keleten, de tovább esik az olajár
Befektetés

Újabb feszültség a Közel-Keleten, de tovább esik az olajár

Portfolio
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Tovább csökkent az olaj ára pénteken, pedig újra nőtt a feszültség a Közel-Keleten. A befektetők most úgy látják, hogy egyelőre nincs közvetlen veszélyben az olajellátás, ezért a geopolitikai kockázatok helyett ismét a kínálati kilátások kerültek a figyelem középpontjába.

A Brent és a WTI jegyzése is közel 2 százalékkal esett pénteken.

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Az árakat nem tudta megtámasztani az sem, hogy egy amerikai tisztviselő szerint Irán állt egy Omán partjainál közlekedő teherszállító hajó elleni támadás mögött. A Hormuzi-szoros közelében történt incidensben nem sérült meg senki, és környezeti kár sem keletkezett.

A piac reakciója azt mutatja, hogy a befektetők egyelőre nem számítanak komoly fennakadásokra az olajszállításokban.

Inkább arra figyelnek, hogy a diplomáciai tárgyalások enyhíthetik a feszültséget, ezért csökkenhet az ellátási zavarok kockázata.

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A bizonytalanság ettől függetlenül továbbra is jelentős. Washington és Teherán továbbra sem ért egyet az iráni befagyasztott pénzeszközök felhasználásának feltételeiről, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet pedig ideiglenesen leállította a térségből induló hajók evakuálási tervét, amíg ismét meg nem győződik a biztonsági feltételekről.

Közben az OPEC-en belül is újabb feszültség körvonalazódik. Sajtóértesülések szerint Irak magasabb kitermelési kvótát szeretne, és azt sem zárja ki, hogy kilép a szervezetből. Ez újabb kérdéseket vet fel az OPEC egységével kapcsolatban, miután májusban az Egyesült Arab Emírségek már távozott a kartellből.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

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