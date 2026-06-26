Zuhanás a dél-koreai tőzsdén, felfüggesztették a kereskedést

Rendkívüli eladási hullám söpört végig pénteken a dél-koreai részvénypiacon, a Kospi index napközben közel 9 százalékot zuhant, ami miatt ismét életbe lépett a tőzsde automatikus kereskedésfelfüggesztési mechanizmusa. A zuhanást elsősorban a chipgyártók részvényeinek összeomlása váltotta ki, a befektetők egyre inkább attól tartanak, hogy az AI-boom fenntarthatósága megkérdőjeleződhet.

A dél-koreai tőzsde pénteken meredek esésbe kapcsolt,

a Kospi index napközben közel 9 százalékot veszített értékéből, ami miatt 20 percre felfüggesztették a kereskedést.

A legnagyobb vesztesek a piacot meghatározó chipgyártók voltak, a Samsung Electronics és az SK Hynix árfolyama több mint 10 százalékot esett.

A hangulat gyorsan megfordult a csütörtöki AI-rali után. A befektetőket több tényező is elbizonytalanította:

az Apple memóriacsip-hiány miatt végrehajtott áremelései arra utalnak, hogy az AI-fejlesztések költségei emelkednek, az is aggodalmat keltett, hogy az OpenAI tőzsdei bevezetése késhet, a Samsung és az SK Hynix várható, rekordméretű beruházási programjai is felerősítették azokat a félelmeket, hogy a szektor rendkívül tőkeigényessé válik.

A dél-koreai piac idei extrém volatilitását tovább növeli a magas tőkeáttételes lakossági kereskedés és a chipgyártókra épülő tőkeáttételes ETF-ek népszerűsége.

A Kospiban a Samsung és az SK Hynix súlya közel 60 százalék, ezért ennek a két részvénynek az árfolyammozgása az egész piacot jelentősen befolyásolja.

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