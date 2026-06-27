100 százalékos vámokkal fenyegeti Trump az amerikai technológiai cégeket megadóztató európai országokat

Donald Trump újabb kereskedelmi konfliktust helyezett kilátásba Európával szemben: a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az Egyesült Államok 100 százalékos importvámot vet ki minden olyan ország termékeire, amely digitális szolgáltatási adót vezet be az amerikai technológiai vállalatokra.
Az amerikai elnök szerint több európai ország is egy ilyen adó "küszöbön álló" bevezetését fontolgatja. Trump úgy fogalmazott, hogy az érintett államok azonnali megtorló intézkedésre számíthatnak, amely minden korábbi kétoldalú kereskedelmi megállapodást felülírna.
A digitális szolgáltatási adó célja, hogy a nagy nemzetközi technológiai cégek – köztük az Apple, a Google, a Meta és az Amazon – ott is fizessenek adót, ahol jelentős bevételt termelnek, még akkor is, ha helyi fizikai jelenlétük korlátozott.
Az Egyesült Királyság már 2020 óta alkalmaz ilyen adót, amely 2 százalékos kulccsal terheli a nagy keresőmotorokat, közösségi médiaplatformokat és online piactereket. A brit költségvetés számára a digitális szolgáltatási adó a 2024–2025-ös pénzügyi évben több mint 800 millió font bevételt hozott.
Az Európai Unió több tagállama – köztük Franciaország, Olaszország és Spanyolország – szintén alkalmaz 3 százalékos digitális szolgáltatási adót, míg más országok hasonló intézkedések bevezetését vizsgálják.
Trump fenyegetése néhány nappal azt követően érkezett, hogy Washington és Brüsszel lezárta az új kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat. Az Európai Unió ugyanakkor korábban jelezte, hogy kész gyors és arányos válaszlépésekre, amennyiben az Egyesült Államok nem tartja tiszteletben a megállapodást vagy sérülnek az unió érdekei.
Trump második elnöki ciklusának kezdete óta ismét a vámokat tekinti kereskedelempolitikája egyik legfontosabb eszközének. Korábbi átfogó vámintézkedéseinek egy részét ugyan az amerikai Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette, az Egyesült Államok azóta is több országra vezetett be új importvámokat különböző kereskedelem- és nemzetbiztonság-politikai indokokra hivatkozva.
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