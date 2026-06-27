Elszáll az ára a tőzsdén, amit Donald Trumpék megvesznek - Érdemes őket követni?

Sokszor már a pletykák is megmozgatták az árfolyamokat
Donald Trump második ciklusa alatt több olyan ügylet is megjelent, amelyben az amerikai állam már nem pusztán támogatóként, hitelezőként vagy megrendelőként lépett fel, hanem közvetlenül vagy közvetetten részesedést is szerzett stratégiai cégekben.
A kör elég vegyes: chipgyártók, ritkaföldfém- és lítiumcégek, bányaprojektek, kvantumtechnológiai vállalatok és ipari beszállítók is felkerültek Washington radarjára. A közös pont az, hogy ezeknél a cégeknél a kormány nem egyszerű piaci befektetőként jelent meg, hanem iparpolitikai és nemzetbiztonsági célokat is követett.
A befektetők ezt sokszor úgy értelmezték, hogy az érintett vállalatok mögé részben állami védőháló kerülhet, ami rövid távon elég volt ahhoz, hogy az árfolyamok nagyot mozduljanak.
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