Kiderült, mikor kerül be a SpaceX a Nasdaq-ba

Július 7-én bekerül a Nasdaq 100 indexbe a SpaceX, alig néhány héttel a tőzsdei debütálása után. A Reuters szerint az indextagság több milliárd dollárnyi automatikus tőkebeáramlást hozhat a vállalatnak, mivel a Nasdaq 100-at követő ETF-eknek és befektetési alapoknak meg kell vásárolniuk a részvényt.

A Nasdaq megerősítette, hogy

a SpaceX július 7-től a Nasdaq 100 index tagja lesz.

A vállalat mindössze néhány héttel ezelőtt, június 12-én jelent meg a New York-i tőzsdén, így rendkívül gyorsan került be a világ egyik legfontosabb technológiai részvényindexébe.

Az ilyen indexfelvételek általában érezhető keresletet generálnak a részvény iránt. Ennek oka, hogy a Nasdaq 100 teljesítményét követő ETF-eknek és befektetési alapoknak az index összetételének megfelelően át kell alakítaniuk portfóliójukat, vagyis SpaceX-részvényeket kell vásárolniuk.

A JPMorgan becslése szerint ez akár 4,3 milliárd dollárnyi passzív tőkebeáramlást is jelenthet a vállalat számára.

A gyors felvételt az is segítette, hogy a Nasdaq az elmúlt időszakban más indexszolgáltatókkal, köztük az FTSE Russell-lel és az MSCI-vel együtt enyhített a bekerülési feltételeken. A változások többek között a nyereségességi követelményeket, a tőzsdei bevezetés óta eltelt minimális időt és a szabadon forgó részvények arányát érintették. A lépés célja, hogy vonzóbbá tegyék az amerikai tőzsdéket a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatok számára.

A Nasdaq döntése nem jelenti azt, hogy a SpaceX rövid időn belül az S&P 500 indexbe is bekerülhet. Az S&P Dow Jones Indices anyavállalata, az S&P Global korábban jelezte, hogy nem változtat a saját szabályain, és a vállalatot legalább egy évig még biztosan nem veszik figyelembe az S&P 500 index esetleges új tagjai között.

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