NZL
Új-Zéland 1 5 Belgium
BEL
 Vége
G csoport
EGY
Egyiptom 1 1 Irán
IRN
 Vége
G csoport
PAN
Panama Anglia
ENG
 Ma 23:00
L csoport
CRO
Horvátország Ghána
GHA
 Ma 23:00
L csoport
  • Megjelenítés
Kiderült, mikor kerül be a SpaceX a Nasdaq-ba
Befektetés

Kiderült, mikor kerül be a SpaceX a Nasdaq-ba

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Július 7-én bekerül a Nasdaq 100 indexbe a SpaceX, alig néhány héttel a tőzsdei debütálása után. A Reuters szerint az indextagság több milliárd dollárnyi automatikus tőkebeáramlást hozhat a vállalatnak, mivel a Nasdaq 100-at követő ETF-eknek és befektetési alapoknak meg kell vásárolniuk a részvényt.

A Nasdaq megerősítette, hogy

a SpaceX július 7-től a Nasdaq 100 index tagja lesz.

A vállalat mindössze néhány héttel ezelőtt, június 12-én jelent meg a New York-i tőzsdén, így rendkívül gyorsan került be a világ egyik legfontosabb technológiai részvényindexébe.

Az ilyen indexfelvételek általában érezhető keresletet generálnak a részvény iránt. Ennek oka, hogy a Nasdaq 100 teljesítményét követő ETF-eknek és befektetési alapoknak az index összetételének megfelelően át kell alakítaniuk portfóliójukat, vagyis SpaceX-részvényeket kell vásárolniuk.

Még több Befektetés

100 százalékos vámokkal fenyegeti Trump az amerikai technológiai cégeket megadóztató európai országokat

Csaknem 300 millió forintnyi összeget fizettek a legendás színésznő ékszereiért

Hódít az új befektetési őrület: szélsebesen törnek az élre a trendi ETF-ek

A JPMorgan becslése szerint ez akár 4,3 milliárd dollárnyi passzív tőkebeáramlást is jelenthet a vállalat számára.

A gyors felvételt az is segítette, hogy a Nasdaq az elmúlt időszakban más indexszolgáltatókkal, köztük az FTSE Russell-lel és az MSCI-vel együtt enyhített a bekerülési feltételeken. A változások többek között a nyereségességi követelményeket, a tőzsdei bevezetés óta eltelt minimális időt és a szabadon forgó részvények arányát érintették. A lépés célja, hogy vonzóbbá tegyék az amerikai tőzsdéket a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatok számára.

A Nasdaq döntése nem jelenti azt, hogy a SpaceX rövid időn belül az S&P 500 indexbe is bekerülhet. Az S&P Dow Jones Indices anyavállalata, az S&P Global korábban jelezte, hogy nem változtat a saját szabályain, és a vállalatot legalább egy évig még biztosan nem veszik figyelembe az S&P 500 index esetleges új tagjai között.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott a terv: saját lakossági mobilhálózatot indíthat a SpaceX

Gigaberuházást jelentett be a SpaceX, földgázvezetéket építene!

Titkos SpaceX-projektre bukkantak az amerikai hatósági dokumentumokban

Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Az Egyesült Államok lecsapott Iránra - Véget ért a fegyvernyugvás?
Tisza-kormány: zajlik a kormányülés, Magyar Peter máris jelentkezett
Nagy bajban a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, az összes európai ügyfél érintett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility