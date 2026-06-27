Kiderült, mikor kerül be a SpaceX a Nasdaq-ba

A Nasdaq megerősítette, hogy
a SpaceX július 7-től a Nasdaq 100 index tagja lesz.
A vállalat mindössze néhány héttel ezelőtt, június 12-én jelent meg a New York-i tőzsdén, így rendkívül gyorsan került be a világ egyik legfontosabb technológiai részvényindexébe.
Az ilyen indexfelvételek általában érezhető keresletet generálnak a részvény iránt. Ennek oka, hogy a Nasdaq 100 teljesítményét követő ETF-eknek és befektetési alapoknak az index összetételének megfelelően át kell alakítaniuk portfóliójukat, vagyis SpaceX-részvényeket kell vásárolniuk.
A JPMorgan becslése szerint ez akár 4,3 milliárd dollárnyi passzív tőkebeáramlást is jelenthet a vállalat számára.
A gyors felvételt az is segítette, hogy a Nasdaq az elmúlt időszakban más indexszolgáltatókkal, köztük az FTSE Russell-lel és az MSCI-vel együtt enyhített a bekerülési feltételeken. A változások többek között a nyereségességi követelményeket, a tőzsdei bevezetés óta eltelt minimális időt és a szabadon forgó részvények arányát érintették. A lépés célja, hogy vonzóbbá tegyék az amerikai tőzsdéket a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatok számára.
A Nasdaq döntése nem jelenti azt, hogy a SpaceX rövid időn belül az S&P 500 indexbe is bekerülhet. Az S&P Dow Jones Indices anyavállalata, az S&P Global korábban jelezte, hogy nem változtat a saját szabályain, és a vállalatot legalább egy évig még biztosan nem veszik figyelembe az S&P 500 index esetleges új tagjai között.
Címlapkép forrása: Spencer Platt/Getty Images
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