A Wall Street ünnepelte eddig az AI-t, de most már nem nézhet félre

2026 eddigi legnagyobb befektetési sztorija az AI térnyerése, valamint a chipek és a félvezető szektor szárnyalása. Az elmúlt hónapokban látott ralinak azonban van egy olyan nem várt mellékhatása, ami épp most érte el a felszínt és akár a teljes részvénypiac kilátásait újraírhatja. Bár most még mindenki az AI-ra és a chipekre koncentrál, mutatjuk, mik lesznek azok a kérdések, amik eldöntik a technológiai szektor, az AI-rali és az amerikai kamatcsökkentések sorsát.

WOOD & Co. Investor Day 2026 Idén ősszel első alkalommal érkezik a WOOD & Company exkluzív befektetői konferenciája, a WOOD & Co. Investor Day 2026, a Portfolio szakmai partnerségével! Szeptember 9-én a Budapest Marriott Hotelben szűk körben találkozhatnak a cégcsoport tulajdonosai, vezető menedzsmentje, kiemelt partnerei és a befektetési piac meghatározó szereplői. Egyedülálló lehetőség az aktuális gazdasági és befektetési környezet megvitatására, exkluzív kapcsolatteremtésre és szakmai networkingre – kötetlenül, magas szinten, első kézből.

Úgy tűnt, hogy június 25-e egy újabb euforikus nap lesz az amerikai tőzsdéken, nap közben aztán olyan fordulat történt, aminek hatása akár hónapokra, évekre is meghatározó lehet.

A technológiai részvények által dominált Nasdaq 100 index futurese 2 százalékos pluszban nyitott a Micron várakozásokat felülmúló gyorsjelentése után. Nem sokkal később megérkezett az amerikai inflációs nyomást megerősítő PCE-inflációs adat, az index viszont nem mozdult érdemben. Ezután az Apple bejelentette, hogy kénytelen emelni az iPad- és MacBook-termékek árán, amire a Nasdaq 100 index 3,5 százalékos eséssel reagált.

A befektetőket nem a számok ijesztették meg, hanem az, ami mögöttük van. Tim Cook, az Apple vezérigazgatójának indoklása ugyanis megerősítette, hogy az AI-boom gazdasági nyomása kezdi elérni a felszínt. A következmények várhatóan nem állnak meg a vállalati kilátásoknál, hanem akár a legfontosabb piaci narratívákat is átírhatják majd. Mutatjuk, hogyan.