A Wall Street ünnepelte eddig az AI-t, de most már nem nézhet félre

Úgy tűnt, hogy június 25-e egy újabb euforikus nap lesz az amerikai tőzsdéken, nap közben aztán olyan fordulat történt, aminek hatása akár hónapokra, évekre is meghatározó lehet.
A technológiai részvények által dominált Nasdaq 100 index futurese 2 százalékos pluszban nyitott a Micron várakozásokat felülmúló gyorsjelentése után. Nem sokkal később megérkezett az amerikai inflációs nyomást megerősítő PCE-inflációs adat, az index viszont nem mozdult érdemben. Ezután az Apple bejelentette, hogy kénytelen emelni az iPad- és MacBook-termékek árán, amire a Nasdaq 100 index 3,5 százalékos eséssel reagált.
A befektetőket nem a számok ijesztették meg, hanem az, ami mögöttük van. Tim Cook, az Apple vezérigazgatójának indoklása ugyanis megerősítette, hogy az AI-boom gazdasági nyomása kezdi elérni a felszínt. A következmények várhatóan nem állnak meg a vállalati kilátásoknál, hanem akár a legfontosabb piaci narratívákat is átírhatják majd. Mutatjuk, hogyan.
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