A SpaceX csak a kezdet volt, masszív részvénykibocsátások jönnek még idén

A Bloomberg adatai szerint az amerikai első nyilvános részvénykibocsátások (IPO) és másodlagos részvényértékesítések értéke június 26-ig elérte a 251 milliárd dollárt, a hedge fundokat és egyéb befektetési eszközöket nem számítva.

Ez a féléves teljesítmény a 2021-es kibocsátási láz csúcsát is túlszárnyalta.

Bár a SpaceX 86,2 milliárd dolláros tőzsdére lépése minden idők legnagyobb debütálása lett, a Goldman Sachs szakemberei szerint a volumenek még e nélkül a gigantikus ügylet nélkül is gyors ütemben növekednek.

A lendület mögött elsősorban a mesterséges intelligencia iránti optimizmus áll. Az AI-infrastruktúra – vagyis az adatközpontok és a kapcsolódó fejlesztések – óriási tőkeigényét a stabil részvényárak és a befektetők erős vásárlási kedve egyaránt támogatja. Az év legnagyobb, nem tőzsdére lépéshez kapcsolódó tranzakciója is ehhez a szektorhoz köthető, méghozzá az Alphabet 85 milliárd dolláros tőkebevonása révén. A bankárok újabb jelentős tranzakciókra számítanak, többek között az Anthropic akár októberre ütemezett megaüzletére.

Az újonnan tőzsdére lépett amerikai vállalatok súlyozott átlagos hozama megközelíti a 16 százalékot, ami csaknem a duplája az S&P 500 index idei teljesítményének. A SpaceX debütálása csupán egyike volt annak a tizenegy tranzakciónak, amely meghaladta az egymilliárd dolláros értéket, a JPMorgan elemzői szerint pedig az év második felében újabb tucatnyi hasonló méretű ügylet várható.

A figyelem most a magántőke-alapok által támogatott vállalatokra is irányul, amelyek az utóbbi években némileg háttérbe szorultak a legnagyobb tőzsdei bevezetések piacán. A Brookfield támogatásával működő, adatközpontokra szakosodott Csquare a napokban indíthatja el a hivatalos értékesítési folyamatot. A várományosok között szerepel a Roark tulajdonában lévő Inspire Brands és a Blackstone által támogatott Jersey Mike's szendvicslánc is.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem kizárólag a mesterséges intelligenciához kapcsolódó történetek vonzzák a befektetőket, hiszen a Cerebras chipgyártó májusban 6,38 milliárd dolláros kibocsátást hajtott végre, bár a részvényei azóta visszatértek a kibocsátási ár közelébe. A Morgan Stanley előrejelzése szerint a harmadik negyedév rendkívül forgalmasnak ígérkezik, miközben a negyedik negyedévben a novemberi időközi választások miatt fokozódhat a piaci volatilitás, így az ügyletek többsége várhatóan a nyári hónapokra koncentrálódik majd.

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