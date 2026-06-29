Célárat emelt a JP Morgan az európai piacokra

A JP Morgan hétfőn megemelte az európai részvényindexekre vonatkozó év végi célértékeit, a vállalati eredmények erejére és a geopolitikai környezet javulására hivatkozva. A Wall Street-i brókercég a STOXX 600 referenciaindexre vonatkozó célárát 630-ról 680 pontra emelte, ami a pénteki, 635,88 pontos záróárhoz képest mintegy 7 százalékos felértékelődési potenciált jelez. Az euróövezeti részvények teljesítményét mérő MSCI Eurozone index célértékét szintén feljebb húzta, 385-ről 420 pontra.

A globális pénzpiacokat hónapok óta nyomás alatt tartotta a közel-keleti konfliktus, amely inflációs és kamatemelési aggodalmakat váltott ki, ám az amerikai–iráni békemegállapodás némi stabilitást hozott. A Mislav Matejka vezette elemzőcsoport szerint

a konfliktus hatásainak fokozatos leépülésével az euróövezet jól járhat.

Hozzátették, hogy amennyiben a második félévben a piaci emelkedés szélesebb körűvé válik, Európa ismét vonzó befektetési célponttá válhat.

A bank szerint a részvényeket tovább támogathatja az olajárak vártnál nagyobb esése, az alacsonyabb kötvényhozamok, a csökkenő vámok, valamint a kínai gazdaság élénkülése. Az elemzők kiemelték, hogy a globális befektetők továbbra is alulsúlyozzák a régiót, vagyis kevés kockázatot vállaltak Európában. Az előző hónapban a Barclays is megemelte a STOXX 600 indexre vonatkozó célértékét, feladva korábbi borúlátó álláspontját.

A JP Morgan megerősítette felülsúlyozási ajánlását az euróövezeti részvényekre, amelyet a robusztus profitnövekedésre alapoznak. A bank előrejelzése szerint az euróövezeti vállalati eredmények a tavalyi visszaesés után 2026-ban mintegy 20 százalékkal nőhetnek, ami a régiós piacok egyik fő hajtóereje lehet. Az erős eredménynövekedést várhatóan a gazdasági aktivitási mutatók további javulása is támogatja.

Az elemzők szerint a javuló növekedési dinamika és a politikai támogatás fenntarthatja az emelkedést, különösen a makrogazdasági feltételek stabilizálódása és a profitvárakozások további felfelé módosítása mellett. Rámutattak arra is, hogy a befektetők pozicionáltsága továbbra is visszafogott, így a régió iránti hangulat javulása esetén jelentős tér nyílik a tőkebeáramlás előtt.

Forrás: Reuters

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