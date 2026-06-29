Lezárult a Magyar Telekom részvény-visszavásárlási programja

A Magyar Telekom bejelentette, hogy június 26-án a Budapesti Értéktőzsdén 160 ezer darab saját részvényt vásárolt, részvényenként 2671,75 forintos átlagáron. A tranzakciót követően a társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 25 968 694 darabra emelkedett.
A mostani közlemény szerint a vállalat május 14. és június 26. között összesen 17 132 346 darab Magyar Telekom-részvényt vásárolt vissza a BÉT-en, napi kereskedés és fix ügyletek keretében.
A tranzakciók összértéke 46,3 milliárd forint volt, vagyis a korábban jelzett, legfeljebb 50 milliárd forintos keretből már csak 3,7 milliárd forint maradt fenn.
A visszavásárlások súlyozott átlagára nagyjából 2701 forint volt, a legnagyobb tételű vásárlásokra pedig június 3-án és június 23-án került sor. Előbbi napon közel 5,7 millió darab, utóbbi napon csaknem 3,4 millió darab részvényt vett a társaság. Ez a két nap önmagában a teljes mostani program több mint felét adta darabszám alapján.
A Magyar Telekom azt is közölte, hogy a május 13-án meghirdetett részvény-visszavásárlás június 26-án lezárult. A fennmaradó összeg felhasználásával kapcsolatban a társaság mérlegelte a különböző időzítési lehetőségek költségeit és előnyeit, végül pedig úgy döntött, hogy a program tervezett folytatását 2027 tavaszára, a 2027-es éves rendes közgyűlés előtti időszakra ütemezi.
A bejelentést követően a Magyar Telekom 2,2 százalékot esett, idén azonban 49,4 százalékot emelkedett a jegyzés.
Címlapkép forrása: Portfolio
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