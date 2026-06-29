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FONTOS Hőség: rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter
Meglépi az Apple: azonnali változás jön a telefonok frissítésében
Befektetés

Meglépi az Apple: azonnali változás jön a telefonok frissítésében

Portfolio
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Az Apple bejelentette, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően előbbre hozza azokat a szoftverfrissítéseket, amelyeket eddig egy-egy nagyobb iOS-verzióval egy csomagban tett közzé. A változtatást a mesterséges intelligencia által felerősített biztonsági kockázatok indokolják, a technológiai óriás szerint ugyanis le kell rövidíteni a javítások nyilvánosságra hozatala és a felhasználókhoz történő eljutása közötti időt.
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A vállalat hétfőn a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva kifejtette, hogy alkalmazkodnia kell az új helyzethez, amelyben a mesterséges intelligencia felgyorsítja a rosszindulatú hackereszközök fejlesztését. Mivel a támadók így sokkal gyorsabban képesek kihasználni a már ismertté vált sebezhetőségeket,

az Apple-nek szűkítenie kell a védekezésre rendelkezésre álló időablakot

- emelték ki.

Ez a döntés jelentős fordulatot jelent a vállalat eddigi gyakorlatában, amely során a biztonsági javításokat többnyire a nagyobb szoftverfrissítésekkel együtt adták ki. Az Apple korábban rendszerint az iOS-verziók közötti átállások alkalmával – például a jelenleg futó 26.5-ös verzióról a tervezett 26.6-osra történő váltáskor – foltozta a réseket. A verziók megjelenése közötti időszakban a fejlesztők és a tesztelők vizsgálták az új szoftvert az esetleges hibák kiszűrése érdekében.

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Most azonban a társaság a legújabb biztonsági frissítéseket már a 26.6-os verzió hivatalos, széles körű debütálása előtt elérhetővé tette minden felhasználó számára.

Bár az Apple közleménye szerint nincs arra utaló jel, hogy az újonnan kijavított sebezhetőségeket bárki kihasználta volna, a biztonsági rések nyilvánosságra hozatala és a javítások eszközökre történő telepítése közötti időt feltétlenül csökkenteni kellett.

Forrás: Reuters

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