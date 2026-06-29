Megnyugodtak a kedélyek az európai tőzsdéken, Christine Lagarde megszólalására várnak a befektetők

A STOXX 600 index minimális, 0,1 százalékos emelkedéssel zárt. A technológiai szektorban az előző heti – március közepe óta legjelentősebb – visszaesés után
hétfőn megnyugodtak a kedélyek, így az ágazat mutatója 1,2 százalékkal tudott javítani.
A félvezetőgyártók közül az STMicroelectronics árfolyama 2,4 százalékkal emelkedett.
Európa kitettsége a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvények piacán jóval csekélyebb, mint az Egyesült Államoké vagy Ázsiáé, ahol a technológiai szektor által fűtött rali korábban történelmi csúcsokra repítette a legfontosabb indexeket. Florian Ielpo, a Lombard Odier Investment szakértője rámutatott, hogy
az európai részvényszekciónak arra lenne szüksége, hogy az AI-alapú termelékenységnövekedés érdemben javítsa az európai cégek eredményeit...ám ettől egyelőre még messze vagyunk.
Az európai technológiai szektor mindazonáltal profitált a globális mesterséges intelligencia-lázból, így a STOXX 600 negyedéves toplistájának élén áll, sőt még az amerikai S&P 500 technológiai alindexét is túlszárnyalta.
Az iráni fegyverszünet kedvezőbb elemzői előrejelzéseket eredményezett, legutóbb például a J.P. Morgan emelte meg az európai részvényekre vonatkozó év végi célárát. A héten a befektetők figyelme elsősorban az Európai Központi Bank sintrai konferenciájára irányul, ahol a felszólalók között lesz Kevin Warsh, a Fed elnöke és Christine Lagarde, az EKB elnöke is.
Forrás: Reuters
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