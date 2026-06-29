Megremeghet a dollár egyeduralma? Egyre többen fordítanak hátat az Egyesült Államoknak

A 90 állami vagyonalap és 54 jegybank megkérdezésével készült felmérés a diverzifikáció iránti fokozódó igényt mutatja. A befektetők olyan portfóliók kialakítására törekednek, amelyek a kereskedelmi vámok, a lezárt tengeri útvonalak, valamint az ukrajnai és közel-keleti háborúk közepette is "kibírnak egy ütést, és mégis egyben maradnak".
A megkérdezettek mintegy 80%-a az energiabiztonságot és az energetikai átmenethez kapcsolódó infrastruktúrát tartja a legmegbízhatóbb befektetésnek a portfóliók ellenállóbbá tételére.
Az infrastruktúra részaránya 2026-ban elérte az állami vagyonalapok eszközeinek 9 százalékát, miközben a terület vonzerejét a nagy energiaigényű mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítéséért zajló verseny is növeli.
Benjamin Jones, az Invesco kutatási vezetője kifejtette, hogy az inflációs sokkok, a geopolitikai töredezettség és a koncentráltabb piacok korában a befektetők újragondolják a diverzifikációról alkotott hagyományos elképzeléseiket, és úgy alakítják át portfólióikat, hogy azok a kimenetelek szélesebb körét is kibírják. Hozzátette, az ellenálló képesség ma már alapvető követelmény, nem pedig választható előny. Mivel a részvények és a kötvények közötti pozitív korreláció az utóbbi években gyengítette a kötvények diverzifikációs szerepét, a piaci szereplők egyre inkább a likviditásra és a reáleszközökre összpontosítanak.
A dollárral kapcsolatos aggodalmak széles körűek és folyamatosan mélyülnek.
A megkérdezett jegybankok 61 százaléka szerint az amerikai államadósság szintje negatívan befolyásolja a dollár hosszú távú tartalékvaluta-szerepét; ez az arány a 2024-es 20 százalékról emelkedett meg. Bár az amerikai-izraeli-iráni konfliktus idén 3 százalékkal erősítette a dollárt, az elemzők szerint az amerikai gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága és a magas államadósság hosszú távon gyengítheti a fizetőeszközt. A felmérésben részt vevők 29 százaléka véli úgy, hogy a dollár tartalékvaluta-szerepe öt év múlva gyengébb lesz, míg 2022-ben ez az arány még csak 12 százalék volt.
Több intézmény arról számolt be, hogy a geopolitikai feszültségek miatt felülvizsgálja az amerikai letétkezelőktől, partnerektől és elszámolási infrastruktúrától való függőségét. Egy európai jegybank már le is cserélte amerikai letétkezelőjét, egy latin-amerikai jegybank pedig új, nem amerikai letétkezelői kapcsolatokat épít ki, felkészülve a legrosszabb forgatókönyvekre is. A megkérdezettek harmada ezzel egyidejűleg aranykészleteinek növelését tervezi a diverzifikáció jegyében.
Forrás: Reuters
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