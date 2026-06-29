JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Megremeghet a dollár egyeduralma? Egyre többen fordítanak hátat az Egyesült Államoknak
Befektetés

Megremeghet a dollár egyeduralma? Egyre többen fordítanak hátat az Egyesült Államoknak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A világ legnagyobb, összesen 29 ezer milliárd dollárnyi vagyont kezelő állami vagyonalapjai és jegybankjai egyre inkább az energiaszektor felé fordulnak, miközben növekvő aggodalommal figyelik a dollár jövőjét. Az Invesco hétfőn közzétett felmérése alapján a portfóliók átrendezésének hátterében a példátlan geopolitikai változások állnak.

A 90 állami vagyonalap és 54 jegybank megkérdezésével készült felmérés a diverzifikáció iránti fokozódó igényt mutatja. A befektetők olyan portfóliók kialakítására törekednek, amelyek a kereskedelmi vámok, a lezárt tengeri útvonalak, valamint az ukrajnai és közel-keleti háborúk közepette is "kibírnak egy ütést, és mégis egyben maradnak".

A megkérdezettek mintegy 80%-a az energiabiztonságot és az energetikai átmenethez kapcsolódó infrastruktúrát tartja a legmegbízhatóbb befektetésnek a portfóliók ellenállóbbá tételére.

Az infrastruktúra részaránya 2026-ban elérte az állami vagyonalapok eszközeinek 9 százalékát, miközben a terület vonzerejét a nagy energiaigényű mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítéséért zajló verseny is növeli.

Benjamin Jones, az Invesco kutatási vezetője kifejtette, hogy az inflációs sokkok, a geopolitikai töredezettség és a koncentráltabb piacok korában a befektetők újragondolják a diverzifikációról alkotott hagyományos elképzeléseiket, és úgy alakítják át portfólióikat, hogy azok a kimenetelek szélesebb körét is kibírják. Hozzátette, az ellenálló képesség ma már alapvető követelmény, nem pedig választható előny. Mivel a részvények és a kötvények közötti pozitív korreláció az utóbbi években gyengítette a kötvények diverzifikációs szerepét, a piaci szereplők egyre inkább a likviditásra és a reáleszközökre összpontosítanak.

Még több Befektetés

A Wall Street ünnepelte eddig az AI-t, de most már nem nézhet félre

Elszáll az ára a tőzsdén, amit Donald Trumpék megvesznek - Érdemes őket követni?

Kiderült, mikor kerül be a SpaceX a Nasdaq-ba

A dollárral kapcsolatos aggodalmak széles körűek és folyamatosan mélyülnek.

A megkérdezett jegybankok 61 százaléka szerint az amerikai államadósság szintje negatívan befolyásolja a dollár hosszú távú tartalékvaluta-szerepét; ez az arány a 2024-es 20 százalékról emelkedett meg. Bár az amerikai-izraeli-iráni konfliktus idén 3 százalékkal erősítette a dollárt, az elemzők szerint az amerikai gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága és a magas államadósság hosszú távon gyengítheti a fizetőeszközt. A felmérésben részt vevők 29 százaléka véli úgy, hogy a dollár tartalékvaluta-szerepe öt év múlva gyengébb lesz, míg 2022-ben ez az arány még csak 12 százalék volt.

Több intézmény arról számolt be, hogy a geopolitikai feszültségek miatt felülvizsgálja az amerikai letétkezelőktől, partnerektől és elszámolási infrastruktúrától való függőségét. Egy európai jegybank már le is cserélte amerikai letétkezelőjét, egy latin-amerikai jegybank pedig új, nem amerikai letétkezelői kapcsolatokat épít ki, felkészülve a legrosszabb forgatókönyvekre is. A megkérdezettek harmada ezzel egyidejűleg aranykészleteinek növelését tervezi a diverzifikáció jegyében.

Kapcsolódó cikkünk

Hódít az új befektetési őrület: szélsebesen törnek az élre a trendi ETF-ek

Terjed a baj a pénzügyi piacokon: újabb alap került szorítófogóba, muszáj korlátozni a kifizetéseket

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tizenháromezerszeres határérték-túllépést mértek: azonnali hatállyal leállítottak egy környezetszennyező üzemet Magyarországon
Tisza-kormány: folytatódik a kihelyezett kormányülés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility