Nagy átrendeződés az amerikai tőzsdén, már öt techóriás uralja az ikonikus amerikai indexet

Hétfőn emelkedéssel kezdte a kereskedést az Alphabet árfolyama, miután a Google anyavállalata bekerült a tekintélyes Dow Jones ipari átlag indexbe, felváltva a Verizont. A technológiai óriás ezzel azonnal a részvényindex egyik legmeghatározóbb tagjává vált.

A hétfő napon a kereskedéi nap elején

az Alphabet papírjai 3,7 százalékkal, 350,24 dollárra drágultak,

így a 30 tagú index egyik legnagyobb húzóerejévé váltak. Az indexet kezelő S&P Dow Jones Indices még június 23-án jelentette be a cserét, amelynek értelmében az Alphabet veszi át a Verizon helyét a mutatóban.

A belépéssel ötre nőtt a "Csodálatos Hét" (Magnificent Seven) vállalatcsoportból a Dow-ban szereplő cégek száma, hiszen az Alphabet mellett az Nvidia, az Amazon, az Apple és a Microsoft is tagja az indexnek. A legutóbbi átrendezés 2024 novemberében történt, amikor az Nvidia és a Sherwin-Williams váltotta az Intelt és a Dow Inc.-et.

A Dow indexet követő alapoknak meg kell vásárolniuk az Alphabet részvényeit, hogy lekövessék a változást, a többletkereslet azonban várhatóan mérsékelt marad. A mutatóhoz 2024 végén nagyjából 115 milliárd dollárnyi kezelt vagyon kapcsolódott, míg az S&P 500 indexhez mintegy 20 ezer milliárd dollár, amelynek az Alphabet egyébként már korábban is tagja volt.

Az Alphabet részvényei idén mintegy 11 százalékkal drágultak, amivel a technológiai óriáscégek csoportjának egyik legjobban teljesítő szereplőjévé váltak. Eközben a Verizon árfolyama 7,8 százalékkal, 42,03 dollárra esett vissza a távközlési szektor általános gyengülése közepette, miután a Comcast bejelentette, hogy az NBCUniversal és a Sky leválasztásával két különálló tőzsdei társaságra válik szét.

Forrás: Reuters

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