JOR
Jordánia 1 3 Argentína
ARG
 Vége
J csoport
RSA
Dél-Afrika 0 1 Kanada
CAN
 Vége
32-es főtábla
BRA
Brazília Japán
JPN
 Ma 19:00
32-es főtábla
GER
Németország Paraguay
PAR
 Ma 22:30
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Nagy átrendeződés az amerikai tőzsdén, már öt techóriás uralja az ikonikus amerikai indexet
Befektetés

Nagy átrendeződés az amerikai tőzsdén, már öt techóriás uralja az ikonikus amerikai indexet

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hétfőn emelkedéssel kezdte a kereskedést az Alphabet árfolyama, miután a Google anyavállalata bekerült a tekintélyes Dow Jones ipari átlag indexbe, felváltva a Verizont. A technológiai óriás ezzel azonnal a részvényindex egyik legmeghatározóbb tagjává vált.

A hétfő napon a kereskedéi nap elején

az Alphabet papírjai 3,7 százalékkal, 350,24 dollárra drágultak,

így a 30 tagú index egyik legnagyobb húzóerejévé váltak. Az indexet kezelő S&P Dow Jones Indices még június 23-án jelentette be a cserét, amelynek értelmében az Alphabet veszi át a Verizon helyét a mutatóban.

A belépéssel ötre nőtt a "Csodálatos Hét" (Magnificent Seven) vállalatcsoportból a Dow-ban szereplő cégek száma, hiszen az Alphabet mellett az Nvidia, az Amazon, az Apple és a Microsoft is tagja az indexnek. A legutóbbi átrendezés 2024 novemberében történt, amikor az Nvidia és a Sherwin-Williams váltotta az Intelt és a Dow Inc.-et.

Még több Befektetés

Megnyugodtak a kedélyek az európai tőzsdéken, Christine Lagarde megszólalására várnak a befektetők

Nagy fordulat a Strategynél, nagy mennyiségben adhat el bitcoint a szorult helyzetbe került vállalat

A SpaceX csak a kezdet volt, masszív részvénykibocsátások jönnek még idén

A Dow indexet követő alapoknak meg kell vásárolniuk az Alphabet részvényeit, hogy lekövessék a változást, a többletkereslet azonban várhatóan mérsékelt marad. A mutatóhoz 2024 végén nagyjából 115 milliárd dollárnyi kezelt vagyon kapcsolódott, míg az S&P 500 indexhez mintegy 20 ezer milliárd dollár, amelynek az Alphabet egyébként már korábban is tagja volt.

Az Alphabet részvényei idén mintegy 11 százalékkal drágultak, amivel a technológiai óriáscégek csoportjának egyik legjobban teljesítő szereplőjévé váltak. Eközben a Verizon árfolyama 7,8 százalékkal, 42,03 dollárra esett vissza a távközlési szektor általános gyengülése közepette, miután a Comcast bejelentette, hogy az NBCUniversal és a Sky leválasztásával két különálló tőzsdei társaságra válik szét.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Kimondták a kutatók, melyik európai ország fogyhat először ki az ivóvízből
Döntött Magyarország szomszédja: újra jön a kötelező sorkatonai szolgálat
Megremeghet a dollár egyeduralma? Egyre többen fordítanak hátat az Egyesült Államoknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility