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Nagy fordulat a Strategynél, nagy mennyiségben adhat el bitcoint a szorult helyzetbe került vállalat
Befektetés

Nagy fordulat a Strategynél, nagy mennyiségben adhat el bitcoint a szorult helyzetbe került vállalat

Portfolio
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Michael Saylor vállalata, a Strategy alapjaiban alakította át a bitcoinstratégiáját megalapozó finanszírozási modellt. A társaság a jövőben szélesebb körű felhatalmazással rendelkezik a bitcoin értékesítésére, saját értékpapírjainak visszavásárlására, valamint a likviditás fenntartására, reagálva az éveken át tartó agresszív felhalmozást biztosító struktúrára nehezedő, egyre növekvő nyomásra - jelentette a Bloomberg.

A cég bejelentése szerint akár 1,25 milliárd dollár értékben is értékesíthet bitcoint a készpénztartalékok megerősítése érdekében, emellett két különálló visszavásárlási programot indít a törzs- és az elsőbbségi részvényeire, egyenként legfeljebb 1 milliárd dolláros keretösszegben. A Strategy emellett fegyelmezettebb üzletpolitikát folytat majd a törzsrészvények kibocsátása terén, különösen abban az esetben, ha a papírok árfolyama a bitcoinállományuk értékének közelébe süllyed. A törzsrészvények árfolyama mintegy 2,7 százalékos emelkedést mutat a mai kereskedésben.

Ez a stratégiai fordulat határozott jelzés a piacnak.

Bár a bitcoinra nehezedő eladói nyomás fokozódik, ez a lépés egyértelműen kedvező a részvényeseknek, mind a törzs-, mind az elsőbbségi papírok tulajdonosainak. A vállalat lényegében azt üzeni, hogy kész bitcoint eladni a részvényesi érték támogatása érdekében

– mutatott rá Csiang Po-han, a FalconX származtatott termékekért felelős vezető kereskedője.

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A Strategy törzs- és elsőbbségi részvényeinek árfolyama a bitcoinnal párhuzamosan zuhant, ami felemésztette azt a finanszírozási előnyt, amely korábban lehetővé tette Saylor számára, hogy folyamatos értékpapír-kibocsátásokból fedezze a nagyszabású bitcoinvásárlásokat. Az új működési modellben a cég már nem elsősorban az újabb értékpapírok kibocsátására támaszkodik, hanem nagyobb mozgásteret biztosít magának a likviditás megőrzésére, a leértékelődött papírok visszavásárlására, valamint a bitcoin értékesítésére azokban az időszakokban, amikor a friss tőke bevonása kevésbé kedvező.

Az igazgatótanács emellett arról is döntött, hogy a társaság legalább 12 havi várható elsőbbségirészvény-osztaléknak és kamatkiadásnak megfelelő minimális készpénztartalékot tart fenn. Ez a tartalék a múlt heti törzsrészvény-értékesítések után jelenleg 2,55 milliárd dolláron áll, miközben az STRC elsőbbségi részvények osztalékrátáját 12 százalékra emelték.

Pénteken negatív tartományba csúszott az az indikátor, amely korábban az emelkedő piaci várakozásokat támasztotta alá, ugyanis a Strategy módosított nettó eszközértéke (mNAV) – amely a vállalat adóssággal és elsőbbségi részvényekkel növelt cégértékének, valamint a bitcoinállományának az aránya – a paritás alá süllyedt, jelezve a korábbi finanszírozási előny megszűnését. A részvény árfolyama az elmúlt egy év során értékének csaknem 80 százalékát elveszítette.

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Ez a fejlemény azért is rendkívül lényeges, mert a bitcoin iránti kereslet egyre inkább az olyan intézményi szereplőktől jön, mint amilyen a Strategy. A 2025-ben kibocsátott, lejárat nélküli elsőbbségi részvények korábban éppen azt garantálták, hogy Saylor a törzsrészvényesek érdekeinek csorbítása nélkül folytathassa a vásárlásokat. Ezek árfolyama azonban 75 dollár alá esett, ami jelentősen elmarad a 100 dolláros névértéktől, amely alatt a tranzakciók már veszteséget jelentenek a cég számára.

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