Nyugdíjreform: mindenki látja a bajt, de kevesen hiszik, hogy lesz megoldás

Az Allianz Research friss nyugdíjreform-felmérése nyolc országban – Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Lengyelországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban – vizsgálta, hogyan gondolkodnak az emberek a társadalombiztosítás, a nyugdíjrendszerek fenntarthatósága és saját nyugdíjas éveik anyagi biztonsága kapcsán.
A több mint 8 ezer válaszadó bevonásával készült kutatás világos képet ad:
az emberek érzik, hogy a jelenlegi rendszerekre egyre nagyobb nyomás nehezedik, de sokan kételkednek abban, hogy a politikai döntéshozók időben és hatékonyan lépnek.
A felmérés szerint a vizsgált országok többségében a válaszadók több mint 80%-a egyetért azzal, hogy a társadalombiztosítási, nyugdíj- és egészségügyi rendszerek reformra szorulnak a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. A reformigény különösen erős Lengyelországban és Németországban, ahol a válaszadók közel fele határozottan osztja ezt a véleményt. Franciaország látványosan kilóg a sorból: ott jóval alacsonyabb azok aránya, akik erős meggyőződéssel sürgetik a változtatásokat.
A bizalmi probléma ugyanakkor legalább ennyire fontos: miközben a reform szükségességét széles körben elismerik, átlagosan csak a válaszadók körülbelül fele gondolja úgy, hogy országa képes lesz végrehajtani a hosszú távú fenntarthatóságot biztosító lépéseket. Az Egyesült Államokban és Lengyelországban viszonylag magasabb ez a bizalom, Olaszországban és Németországban viszont kifejezetten alacsony.
A generációs bontás különösen érdekes: a közkeletű feltételezéssel szemben az idősebb korosztályok nem a reform fő akadályai. Az Allianz adatai szerint a reform szükségességének felismerése az életkor előrehaladtával nő. Az idősebbek ugyanakkor szkeptikusabbak a végrehajtással kapcsolatban. A fiatalok optimistábbak, de kevésbé érzik sürgetőnek a kérdést, ami érthető: számukra a nyugdíj még távoli élethelyzet, holott éppen ők viselik majd a mostani halogatás hosszú távú következményeit.
A reformok társadalmi elfogadhatóságát tovább nehezíti, hogy az emberek mást gondolnak a terhek megosztásáról. A leginkább elfogadott megoldás a nagyobb egyéni felelősségvállalás, vagyis a több magánmegtakarítás, míg az adók és járulékok emelése jóval kevésbé népszerű. A válaszadók jelentős része elutasítja a fájdalmasabb opciókat, ami megmutatja, mennyire nehéz politikailag végigvinni egy érdemi nyugdíjreformot.
A demográfiai nyomás eközben gyorsul: a baby boomer generáció nyugdíjba vonulásával egyre több időskorú jut a munkaképes korú népességre. Az Allianz szerint a század közepére Olaszországban és Spanyolországban 100 munkaképes korú emberre körülbelül 75 időskorú juthat, Lengyelországban pedig ez az arány meghaladhatja a 60-at. Ez különösen nagy kihívást jelent azokban az országokban, ahol a nyugdíjrendszer erősen támaszkodik az aktuális járulékbefizetésekből finanszírozott ("folyó finanszírozású" / "felosztó kirovó") állami pillérre.
A jelentés egyik legfontosabb következtetése a tőkefedezeti nyugdíjpillérek szerepére vonatkozik. Az Allianz szerint a foglalkoztatói és magánnyugdíj-megoldások erősítése valódi win-win helyzetet teremthetne: a háztartások nagyobb vagyont halmozhatnának fel időskorukra, miközben a gazdaság hosszú távú befektetési forráshoz jutna. Ez a tőke finanszírozhatná az innovációt, az infrastruktúrát, a zöld átállást és a klímavédelmi beruházásokat is.
Ezen a téren hatalmasak az országok közötti különbségek:
Dániában az egy főre jutó nettó pénzügyi vagyon 191 560 euró, több mint kétszerese a németországi 86 800 eurónak.
Ezzel párhuzamosan Dániában a nyugdíjcélú megtakarítások értéke meghaladja a GDP 200%-át, miközben Németországban mindössze 6%. Az Egyesült Államokban ez az arány 147%, az Egyesült Királyságban 78%. Ezek az adatok jól mutatják, hogy az erősebb tőkefedezeti pillérek nem pusztán nyugdíjpolitikai eszközök, hanem a háztartási vagyonképzés és a tőkepiaci mélyülés motorjai is lehetnek.
Az Allianz egy gondolatkísérlettel érzékelteti a tét nagyságát: ha Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és Spanyolország nyugdíjvagyona elérné az Egyesült Királyság GDP-arányos szintjét, mintegy 8800 milliárd eurónyi többlet hosszú távú befektetési tőke állhatna rendelkezésre. Ez nagyjából kétszerese az Euro Stoxx 50 szabadon forgó piaci kapitalizációjának.
A jelentés arra is figyelmeztet, hogy az eszközök nagysága mellett a befektetések allokációja is kulcskérdés. Az amerikai nyugdíjalapok eszközeik mindössze 12,5%-át tartják kötvényekben és kincstárjegyekben, készpénzben pedig 1,5%-ot. A német szolgáltatóknál ezzel szemben a kötvények és kincstárjegyek aránya 42,8%, a készpénzé 2,6%. Ez jelentős különbséget okozhat a hosszú távú hozamokban, a nyugdíjkimenetekben és abban is, mennyi tőke jut gazdasági átalakulásra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Budakesziről az USA-ba: prémium szörp tör világsikerre
Galajda Pétert, a Mayer Szörp alapító tulajdonosát kérdeztük.
Ukrajna ki tudja lőni az oroszok félelmetes szuperrakétáját, de van ezzel egy komoly probléma
Moszkva stratégiát váltott.
Komoly döntést hozott az Egyesült Államok: jelentős fejlesztést kapnak az európai partnerek csúcsvadászai
Megérkezik a brit és olasz Lightning II-esekre a Block 4 csomag.
Megindult a felkészülés a jövő háborúira: pilóta nélküli fegyverrendszerrel újít a szigetország
Kukázzák a rombolókat, új hajókra lesz szükség.
Rendkívüli bejelentést tett az iráni elnök: hazaviszik az általuk lebombázott országban őrzött vagyont
Úgy tűnik, jól jöttek ki a perzsák a konfliktusból.
Hatalmas átalakítás jön az egyik legnagyobb dohányipari cégnél, munkahelyek ezrei szűnnek meg
Munkaerejének mintegy egyötödét leépíti.
Lépett Oroszország: teljesen átépítik a legmodernebb harckocsikat az ukrajnai háború tapasztalatai alapján
Végre nem a fronton fogják átépíteni a tankjaikat.
2-4 fokkal forróbb valóság: mit művel Európával a globális felmelegedés?
Egyetlen más kontinens sem melegszik ilyen gyorsan.
Fizetsz SZJA-t? Így működik a nyugdíjcélú adójóváírás
Azt gondolod, bonyolult az adóvisszaigénylés? Megmutatjuk, hogy az Ügyfélkapun mindössze két kattintás az egész. Ne hagyd ezt a pénzt az asztalon: tavaly a magyarok milliárdokat nem igényeltek
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
A tenger alatti "klímagép": miért kulcsfontosságú a tengeri fű?
A tengeri fű a partközeli sekély vizekben élő virágos növény, amely hatalmas, sűrű úgynevezett "víz alatti réteket" alkot. Keveset hallunk róla, pedig ez az egyik legf
eÁFA átállás 2027-től: milyen lépésekre kell felkészülniük a vállalatoknak?
Az áfabevallás elkészítése sok vállalatnál egy rendszeresen ismétlődő folyamat: áfaanalitika, egyeztetések, M-lapok, ÁNYK, beküldés. A megszokott működés azonban rövid időn belül jelen
Eddig csak hullámzás az évszázad tőzsdei bevezetése
A Spirit FM Több kevesebb című gazdasági műsorában Rónai Egon műsorvezető és Pecze Kristóf, a Hold Alapkezelő részvényelemzője az utóbbi idők egyik legizgalmasabb pénzügyi eseményét,..
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Most jön a hőhullám java! Így hat a magyar gazdaságra a 40 fokos kánikula
A Checklistben Ürge-Vorsatz Diana klímakutatót kérdeztük.
Agrárkonteók és a valóság: Tényleg a jégkármérséklő szárítja ki az Alföldet?
Összeesküvés-elméletek az időjárás mögött.