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Űripari vállalat eddig a nap legnagyobb nyertese a Wall Streeten
Befektetés

Űripari vállalat eddig a nap legnagyobb nyertese a Wall Streeten

Portfolio
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Vegyesen teljesítenek eddig hétfőn az amerikai részvénypiacok vezető vállalatai, miközben a befektetők számos jelentős bejelentésre reagáltak - írta meg a CNBC.

A nap egyik legnagyobb nyertese eddig a Rocket Lab volt, amely több mint 9 százalékos emelkedéssel reagált arra a bejelentésre, hogy felvásárolja a műholdas kommunikációs szolgáltatásairól ismert Iridium Communications vállalatot. Az Iridium részvényei ennél is nagyobbat, több mint 21 százalékot ugrottak a tranzakció hírére.

Jelentős emelkedést mutat a Comcast is, amely mintegy 6 százalékkal erősödött azt követően, hogy bejelentette: leválasztja médiaportfólióját, amelybe többek között az NBCUniversal és a Sky is tartozik. A vállalat szerint a szervezeti átalakítás várhatóan egy éven belül zárul le.

Szintén a nyertesek között szerepelt az Alphabet, amely közel 4 százalékos pluszba került, miután hétfőtől hivatalosan is a Dow Jones ipari átlag tagjává vált, a helyét elveszítő Verizon helyén. Az indextagság gyakran növeli az intézményi befektetők keresletét az adott részvény iránt.

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A Verizon ezzel párhuzamosan közel 7 százalékot esett, miután a társaság 700–800 millió dolláros második negyedéves veszteséget vetített előre egy eszközértékesítési tranzakció elszámolása miatt. Ha a veszteség kitart a zárásig, ez lehet a vállalat legrosszabb tőzsdei napja 2023 júliusa óta.

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