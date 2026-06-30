Amundi: A hormuzi nyitás után a fogyasztási szektorokra koncentrálunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írása olvasható.

"Az elmúlt hónapok geopolitikai bizonytalansága elmúlni látszik, a Hormuzi-szorossal kapcsolatban megszületett a rövid távú megállapodás. A piaci szereplőket már a krízis alatt is meglepően rugalmas alkalmazkodás jellemezte, így innentől nem számítunk arra, hogy érdemi piaci hatásai lesznek az iráni-amerikai viszonyban előforduló hullámzásnak.

A szoros nyitásával a korábban nyomott szállítási aktivitás magas szintre pattant vissza, ami javította a világ energiaellátását, ezzel párhuzamosan pedig az olaj ára a 70 dolláros, normálisnak tekinthető szintre esett vissza. Az energiaárak mérséklődése – az agrártermék-árak teljes visszarendeződése már májusban megtörtént – az inflációs folyamatokban fordulatot hozhat már rövid távon is és eliminálja az olajáremelkedés „másodkörös”, nem-közvetlen hatásait. Ez utóbbi azért fontos, mert ez volt az indoka annak, hogy számos jegybank gyors kamatemeléssel reagált az olajkínálati sokkból kialakult, ezért átmenetinek látszó inflációs felugrásra. Számunkra meglepő, hogy egyes jegybankok - a szoros kinyílása és az olajárak összeesése ellenére - kommunikációjukban még mindig ragaszkodnak az emeléshez, ami megítélésünk szerint vételi lehetőséget jelenthet az ennek kitett kötvénypiacokon, például az európain, ahol az EKB annak ellenére „keménykedik” a kamatpolitikában, hogy a növekedési kilátások még az 1%-ot sem érik el. Az ajánlott portfólióban eurós kötvények vásárlásával emeljük a fejlődő piaci kötvény kitettséget.

Más okból, de a piac által vártnál lazább kamatpolitikát várnánk az amerikai Fedtől is. Az új elnök első sajtótájékoztatóját – amin semmilyen konkrétum nem hangzott el közvetlenül a monetáris politikával kapcsolatban, azon kívül, hogy a Fed működésének teljes újragondolására készül – szigorúként értelmezte a piac, miközben a Fed kamatpálya változása a módszertani frissítés eredményeképp alakul ki. A kamatemelési várakozásokat itt is a makacsul magasan ragadó inflációs számok fűtötték, de emellett az AI beruházások miatt robusztus növekedési számok és az elmúlt néhány hónapban javulni látszó munkaerőpiac is erősítik. Az is elképzelhető, hogy a munkaerőpiaci felpattanás az idegenrendészeti lazítás átmeneti hatása, az inflációban mérséklődést okozhat a hormuzi nyitás, az új elnök módszertani reformja pedig a korábbi árazással megegyező óvatos lazításra képes jegybankot eredményez.

A csökkenő energiaárak, ennek nyomán mérséklődő hozamszintek és kamatemelési várakozások a hozamvezérelt vagy fogyasztás-kapcsolt részvénypiaci szegmensek irányába fordíthatják a befektetők figyelmét, főleg, hogy mind Európában, mind az USA-ban szélsőségesen negatív a fogyasztói bizalom. A közel-keleti krízis lecsengése, illetve Európában az orosz-ukrán háború esetleges lezárása jelentős javulást hozhat, miközben a csökkenő benzinárak miatt több pénze marad az embereknek fogyasztásra (plusz az infláció mérséklődése miatt nő a reálbér). Ilyen szegmensek lehetnek az ingatlanfejlesztők és üzemeltetők, különös tekintettel a kiskereskedelmi ingatlanok tulajdonosaira, a kiskereskedők, a telekomcégek és a turisztikai szektor társaságai, kiemelten a légitársaságok.

A hormuzi fordulat akár tartós energiaár-csökkenést is kiválthat, miután az előző, 2022-es krízis miatt elkezdett LNG beruházások nagy része az idei év végétől kezd piacra termelni. Ez alapvetően javíthatja az energiaintenzív iparágak működési környezetét, mint például az acélipar, a cementgyártás, a vegyipar vagy a papíripar. A felsorolt iparágak jellemzően nagyon ciklikusak, így a jó teljesítményükhöz arra is szükség lenne, hogy az AI beruházásokon kívüli szegmensek növekedési várakozásai is javuljanak.

Miközben a hormuzi-nyitás okozta helyzet a hagyományos iparágakban jelent inkább lehetőséget, az eddigi vezető AI-beruházás közeli iparágakban egyre erősödnek a túlfűtöttség jelei. A korábban a széles AI kiépítés sztorihoz kapcsolódó cégek már nem tudtak emelkedni az egyelőre töretlen beruházási boommal, így az elektrifikáció, nukleáris energia, réz, ritka földfém vagy a kvantumszámítógépek, stb., mint járulékos résztvevők már korábban lecsatlakoztak az emelkedésről és az egyre erőteljesebben csak a chipgyártás különböző szegmenseire korlátozódott. Eközben az ebben jelentkező szűkösség okozta profitbővülés olyan mértékű finanszírozási igényt jelent, amivel egyre nehezebben birkóznak meg a beruházók. A nagyléptékű kötvénykibocsátásokat követően, amelyek már a japán jen, kanadai dollár vagy svájci frank piacokon jelentenek a piac méretéhez képest rekordmértékű kibocsátást, egyre inkább a részvénypiacon kívánnak megjelenni, ami a SpaceX nemrég lezajlott, és az OpenAI, Anthropic, Alphabet, Meta, SK Hynix várható kibocsátásával együtt már az 500 mrd dolláros nagyságrendet közelíti. Ez, a magas növekedési várakozások mellett, a túlvett és irreális elvárásokkal övezett piacon egy olyan ellenszelet jelenthet, ami megítélésünk szerint jelentősen növeli a technológia befektetések kockázatosságát.

A fentiek alapján a részvénykitettségeinken belül csökkentjük a technológia és növeljük a fogyasztás-kapcsolt kitettségek súlyát. Bár a várakozásaink szerint a részvénypiacon csak rotáció várható, az elmúlt időszak emelkedésének köszönhetően rekord méretűre emelkedett technológiai koncentráció a széles indexekben akár esést is okozhat, ezért a széles értelemben vett részvénykitettséget kismértékben csökkentjük.

A hazai piacon a kedvező májusi infláció (1.85) és a hormuzi-válság okozta inflációs kockázatok mérséklődése megnyitja a teret az MNB további kamatcsökkentései előtt. Ennek jelentős részét már beárazta a piac, ugyanakkor a 2027-es kamatvágások még mindig mérsékeltnek mondhatók, hiteles gazdaságpolitika esetén várakozásunk szerint a lengyel szintre eshetnek a hazai kamatok és ezt még nem árazza a piac. Ezen várakozásunk alapján a magyar kötvénypiaci felülteljesítés még fennmaradhat, a kamatcsökkentések felgyorsulása azonban megakaszthatja a forint erősödését, így, bár az ajánlásban még nem változtatunk a forint felülsúlyozás mértékén, az erősödéseket a devizakitettség semleges szintre emelésére fogjuk felhasználni."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Amundi Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 70%

EUR kitettség: 10%

USD kitettség: 10%

Egyéb devizás kitettség: 10%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ