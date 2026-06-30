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Apelso Capital: Óvatosan vagyunk optimisták

Gyurkó Dániel, Apelso Capital Alapkezelő
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A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Apelso Capital Alapkezelő írása olvasható.

"Igazán fontos és piacbefolyásoló esemény történt az elmúlt hetekben. Az USA, Izrael és Irán közti háborús konfliktus felfüggesztésre került, és ennek következtében bejelentették, hogy szabadon átjárható lesz az elhíresült, és a világkereskedelem szempontjából kritikusan fontos Hormuzi-szoros. A forgalom már növekedett is a szoroson keresztül, de az átkelő hajók száma a fennmaradó kockázatok miatt még mindig nem állt vissza a korábbi mértékre. Már önmagában ez is olaj- és gázár csökkenést hozott, aminek sok pozitív hatása van. Ezek közül a legfontosabb, hogy a globális infláció jelenlegi és jövőbeli szintjével kapcsolatos várakozások is csökkenni fognak. A hír pozitív hatást tud gyakorolni az USA és legfőképp az európai gazdaságra is, sőt, a feltörekvő országok lakói is fellélegezhetnek egy kicsit, mert az olajtermékek fizikai hiánya is csökkenni fog.

Az amerikai részvénypiacon azonban az utóbbi néhány hétben megnőtt a volatilitás. Az AI optimizmus halványul, és sokszor jelennek meg olyan elemzések, hogy ez a szegmense a részvénypiacoknak túl drága lett. Az elmúlt időszakban a befektetők az amerikai piacon szektorrotációt végeztek, azaz a technológiai szektor részvényeit inkább adták, míg a hagyományosabb szektorokban működő vállalatok papírjait meg vették. A nyári időszakban az a megfigyelés, hogy kisebb volumenű kereskedés zajlik, de mi nem számítunk nagy „nyári leállásra”, érdemes lesz résen lenni a továbbiakban is.

Összességében azt mondhatjuk el a portfólióajánlónkról, hogy óvatosan optimistán tekintünk az előttünk álló nyári hónapokra. Allokációnkat úgy alakítottuk át, hogy a fentieket figyelembe vettük, és így a globális részvénykitettségen önmagában ugyan nem változtattunk, de a globális részvénypiacon belül azonban preferáljuk a kis és közepes kapitalizációval rendelkező amerikai papírokat, és a hagyományos szektorok közül a defenzívebb egészségügyet és a kevésbé defenzívebb pénzügyi ágazat részvényeit. Az előbbit az értékeltségi szintek, míg az utóbbit a kamatemelési várakozások támogatják mind az USA-ban, és mind az EU-ban. A régiós részvényekre továbbra is pozitívan tekintünk, egyrészt szintén az értékeltségi szintek miatt, másrészt pedig reménykedünk egy közelgő tűzszünetben a régió mellett zajló háború kapcsán.

A kötvények közül továbbra is leginkább a hazai kamatozó eszközökben látunk még némi értéket, és a forint ellen sem mennénk továbbra sem, hiszen olyan erős a nemzetközi befektetők körében hazánk eurózóna csatlakozásával kapcsolatos várakozások, hogy inkább még tovább csökkentettük a portfóliónk devizakitettségét."

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A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Apelso Capital Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 65%
  • EUR kitettség: 15%
  • USD kitettség: 15%
  • Egyéb devizás kitettség: 5%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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