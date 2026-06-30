Bemondták a profik, hogy hova kell most fektetni a pénzt, és mit kell messze elkerülni

A BlackRock Investment Institute a következő hat-tizenkét hónapos időtávra semlegesre rontotta a feltörekvő piaci részvényekre vonatkozó, korábban felülsúlyozást javasló ajánlását.

Az elemzés szerint az olyan piacok, mint Tajvan és Dél-Korea, túlságosan kitettek a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatoknak. A jelentés rámutat arra, hogy a földrajzi diverzifikáció nem csökkenti a koncentrációs kockázatot, ha több piac is ugyanahhoz az értéklánchoz kapcsolódik.

A figyelmeztetés időszerűnek bizonyult, ugyanis a feltörekvő piaci részvények a múlt héten a március óta nem látott legnagyobb heti veszteséget szenvedték el. Ezt a folyamatot a technológiai szektort érintő újabb eladási hullám, valamint az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve szigorúbb monetáris politikájával kapcsolatos várakozások is felerősítették. Az MSCI feltörekvő piaci indexe ezzel a márciusi mélypontja óta a legrosszabb hónapja felé tart.

Az amerikai részvényekkel kapcsolatban a vagyonkezelő továbbra is optimista, pedig az Egyesült Államok piacán is jelentős súlyt képviselnek a technológiai cégek. A jelentés szerint a társaság az amerikai technológiai szektoron keresztül törekszik a széles körű mesterségesintelligencia-kitettség elérésére, ezért felülsúlyozza az amerikai részvényeket. Bár a technológiai verseny végső nyerteseit még nem lehet pontosan látni, a BlackRock szerint jó eséllyel az amerikai vállalatok között lesznek majd.

A kötvénypiacon a szervezet semlegesről felülsúlyozottra javította az euróövezeti rövid és középtávú állampapírok minősítését,

mivel úgy vélik, hogy a befektetők túlbecsülik a monetáris politika szigorúságának várható időtartamát. Ezzel szemben a hosszú lejáratú amerikai államkötvények esetében fenntartották az alulsúlyozott ajánlást. Ennek oka, hogy a részben a hatalmas mesterségesintelligencia-infrastruktúrára fordított kiadások által fűtött, tartós infláció gyengítette ezen eszközök menedékszerepét.

A hitelpiacokon egyelőre nem látszanak rendszerszintű feszültségek, a csődráták alacsonyak maradtak, a megtérülések pedig továbbra is kedvezőek. A BlackRock a jobb besorolású amerikai és európai magas hozamú kötvényeket részesíti előnyben a befektetési fokozatú adósságpapírokkal szemben. A magas besorolású papírok közül pedig a rövid lejáratú vállalati kötvényeket választják, mivel ezek kevésbé érzékenyek a kamatkockázatra. Jean Boivin, az intézet vezetője kifejtette, hogy

a mesterséges intelligencia okozta piaci átrendeződés növelni fogja a szórást a hitelpiacon, így a jövőben egyre inkább az egyedi kiválasztás hozhat sikert.

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