Csempészés gyanúja merült fel a befektetők kedvencénél, azonnal bezuhant a sztárrészvény

A tajvani hatóságok hétfőn házkutatást tartottak a Super Micro Computer tajvani irodáiban, ezzel tovább szélesítve azt a nyomozást, amely azt vizsgálja, hogy

a vállalat szerverein keresztül csempészhettek-e Nvidia chipeket Kínába.

A keelungi kerületi ügyészség közleménye szerint a nyomozók hat magánlakást és három kapcsolódó vállalat telephelyét kutatták át. Bár a hatóságok nem nevezték meg a gyanúsítottakat, az érintett helyszínek között szerepelt a Super Micro tajvani irodája is. A hír hallatára a társaság részvényárfolyama átmenetileg csaknem kilenc százalékot esett, ám később visszanyerte a veszteségek egy részét. A vállalat korábban jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik a helyi hatóságokkal.

A házkutatásokkal tovább szélesedik az a hatósági fellépés, amelyet Tajvan indított a mesterségesintelligencia-chipek illegális továbbértékesítése ellen. Az Egyesült Államok korábban szigorú korlátozásokat vezetett be a fejlett AI-chipek kínai exportjára, mivel tart attól, hogy a technológiát Peking katonai célokra használhatja fel. Különösen érzékeny pont, hogy

ezeknek a félvezetőknek a többségét éppen Tajvanon állítják elő.

Tajvanon jelenleg a mesterségesintelligencia-chipek Kínába történő exportálása önmagában nem számít bűncselekménynek. Bár a helyi hatóságok figyelmeztethetik a kereskedőket az amerikai szankciók megsértésének kockázatára, az ügyészség csak a hatályos tajvani jogszabályok megsértése esetén emelhet vádat. Sajtóértesülések szerint Tajpej most azt mérlegeli, hogy bűncselekménnyé nyilvánítja a hasonló exporttevékenységet, ami hatékonyabb jogi eszközöket adna a hatóságok kezébe.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ