Erősen shortolják ezt a részvényt, de lehet, hogy nem kéne - jöhet a short squeeze?

Az S&P Global Market Intelligence adatai szerint a Pop Mart elleni shortállomány a forgalomban lévő részvények 12,67 százalékára emelkedett, szemben az áprilisi 11,3 százalékos értékkel. A részvény ára a tavaly augusztusi csúcshoz képest több mint a felére, 153 hongkongi dollárra esett vissza, az utóbbi időben azonban némileg korrigált, hiszen az áprilisi mélyponthoz képest 8 százalékot erősödött. Ezzel

a Pop Mart a tíz legnagyobb shortállománnyal rendelkező hongkongi papír közül az egyetlen, amelyen a shortolók jelenleg veszteséget szenvednek el.

Matt Chessum, az S&P Global Market Intelligence igazgatója szerint a vállalat kiemelkedik ebből a mezőnyből. A szakértő a tartós fogyasztói keresletre és a részvény visszapattanására hivatkozva egy technikai short squeeze veszélyére figyelmeztetett, amely során a pesszimista pozíciók tömeges zárása még feljebb hajthatja az árfolyamot.

A kitartó shortolás az optimista és a borúlátó kereskedők közötti élesedő ellentétet mutatja. Az árfolyamcsökkenésre játszó piaci szereplők a kulcsfontosságú tengerentúli piacokon hűlő keresletre, valamint a Labubu termékcsalád iránti csökkenő érdeklődésre hivatkoznak, kétségbe vonva, hogy a Pop Mart képes-e fenntartani a gyors növekedést. Ezzel szemben az emelkedésben bízók az új termékbevezetésekre és a kedvezőnek tartott árazásra mutatnak rá.

A Citigroup elemzője, Lydia Ling fenntartotta vételi ajánlását, bár célárát 263 hongkongi dollárra csökkentette a hosszú távú növekedési potenciál, a Pop Mart szellemi tulajdont fejlesztő képessége és a tengerentúli terjeszkedés miatt. A Bernstein elemzője, Melinda Hu ugyanakkor alulteljesítő besorolást tett 181 hongkongi dolláros célár mellett, mondván, hogy a menedzsment hallgatólagosan elismerte a tengerentúli rajongói bázis és kiskereskedelmi infrastruktúra gyengeségét a kínai piachoz képest.

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