Erste: Infláció máshonnan?
"A közel-keleti konfliktus enyhülésével és a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos optimizmus, valamint a technológiai szektor elképesztő profitmarzsai egyelőre segítenek a piacoknak rózaszínben látni a világot. Az olajárak visszasüllyedtek az amerikai-izraeli-iráni háború február végi kirobbanása előtti szintekre. Ráadásul egyre több jel mutat arra, hogy az energiapiaci kínálati sokkot a korábban gondoltnál nagyobb részben a kereslet alkalmazkodása, és kevésbé a tartalékok drasztikus lemerülése segített “túlélni”. Ez pedig arra utal, hogy a tartalékok visszatöltése sem feltétlenül lesz olyan volumenű, mint amire korábban számítottak, úgyhogy az energiaárakat érintő keresleti nyomás enyhébb lehet. Így a Közel-Keletről generálódó inflációs kockázatok érdemben csökkennek, a jegybanki kamatemelésekre vonatkozó várakozások mérséklődnek.
A részvénypiaci optimizmust ezen felül a vállalati profitkilátások is tüzelik: az idei évre az Egyesült Államokban 20 százalék körüli profitnövekedéssel számolnak az elemzők, de még a stagnáló makrogazdasági környezettel jellemezhető Európában is kétszámjegyű bővülési ütemet prognosztizálnak. A technológiai szektort övező eufória nem csillapodik, amit részben alátámasztanak a félvezető- és chipgyártók elképesztő profitmarzsai, valamint az őrületes ütemben folytatódó beruházási ciklus. Mivel a leginkább figyelt értékeltségi mutató, az árfolyam/nyereség (P/E) ráta történelmi összehasonlításban nem különösebben magas, a fő kérdés továbbra is a beruházások megtérülése, illetve a jelenlegi rekord-marzsok és profitok hosszabb távú fenntarthatósága. Bár utóbbiakkal kapcsolatban kissé szkeptikusak vagyunk, rövidtávon nem számítunk érdemi negatív fordulatra, ezért a portfóliókban kissé emeltük a részvénysúlyt június első felében.
Miközben a technológiai szektor beruházási hulláma egyszerre támogatja a növekedést, a vállalati profitokat és így a részvénypiacokat, ezzel egyidejűleg inflációs nyomást is generál a szűk keresztmetszetek – félvezetők, memória – miatt. Már látható, hogy az inflációs kockázatokat tekintve az energiapiaci sokkról egyre inkább a tech-Inflációra helyeződik az elemzők fókusza. Ezt támasztják alá az Apple és Microsoft legutóbbi bejelentései is egyes termékek és szolgáltatások árának jelentős emeléséről. Ennek fényében arra lehet számítani, hogy a jegybankok továbbra is óvatosak maradnak, több régióban további kamatemelések várhatók. A kötvénypiacok esetében ezért rövid távon stagnáló hozamkörnyezet várható. Jelentősebb hozamcsökkenésre akkor látnánk esélyt, ha felerősödnének a gazdasági növekedés jelentős lassulásával kapcsolatos félelmek – de ezekre egyelőre kevés jelet látunk. Ezért továbbra is inkább a rövid és közepes futamidejű papírokat kedveljük, alulsúlyozottak az államkötvények, míg az európai vállalati és feltörekvő piaci helyi devizás kötvényeket felülsúlyozzuk.
A hazai állampapírok és a forint piacán már elég sok optimizmus beárazódott az Európai Uniós források megindulásával, illetve az euróbevezetéssel kapcsolatban. A kötvényaukciókon rendszeresen megfigyelhető gigantikus kereslet ugyanakkor arra utal, hogy az optimista árazás ellenére még sokan szeretnének újabb pozíciókat felvenni, ezért egy esetleges korrekciót valószínűleg újabb vételekre használnának ki. Ráadásul az inflációs kilátások rendkívül sokat javultak az elmúlt hetekben, amit egyértelműen tükröz a Magyar Nemzeti Bank masszívan lejjebb húzott prognózisa, illetve jóval lazábbá vált kommunikációja is. A piacon egyértelműen alapforgatókönyvvé vált, hogy a jegybanki alapkamat év végére legfeljebb 5 százalék lesz. Így a hozamok lejtmenete és a forint erősödése tovább mehet, hacsak a nemzetközi környezet drasztikus romlása ennek nem tesz keresztbe."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Erste Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 86%
- EUR kitettség: 2%
- USD kitettség: 4,5%
- Egyéb devizás kitettség: 7,5%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
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