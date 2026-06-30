Eurizon: a részvényeknél és a kötvényeknél is átsúlyozunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják.

"Múlt hónapban a két legfontosabb piacbefolyásoló hatást, az iráni konfliktust és az AI forradalmat elemeztük. Piacbefolyásoló fontosságuk most sem változott, a hatásuk viszont igen. Jelen ajánló írásakor úgy tűnik, hogy az iráni konfliktus csitult annyira (a “megoldódott” kifejezéssel óvatos lennék), hogy a Hormuzi szoros tartósabban hajózhatóvá vált, ami olajáreséshez és az inflációs félelmek csökkenéséhez vezetett. A piaci konszenzussal ellentétben mi nem is várunk idén szigorítást a FED-től, és az Európai Központi Bank idei további egyszeri kamatemelésének az esélyét sem látjuk biztosnak. A globális kamatkörnyezet a múlt hónaphoz képest egyértelműen támogatóbbá vált.

A mesterséges intelligencia az utóbbi hónapokban a részvénypiacok szárnyalásának kulcsa volt, amiben most érezhető egy kis elbizonytalanodás, így a pozitívabb kamatkörnyezet ellenére a kockázatvállalási kedv is megtorpant. A globális részvények árfolyamának legutóbbi alakulása a mesterséges intelligencia nagyágyúinak bejelentéseire – IPO-k meghirdetése, megvalósítása (SpaceX), elhalasztása (Open AI), Micron eredményszámai stb. – adott fokozott befektetői érzékenységet tükrözi, vagyis egy elég hosszú rali után látunk volatilisen mozgó, de inkább csökkenő árfolyamokat. Az erősödő volatilitás annak a bizonytalan jövőképnek az eredménye, hogy az AI vajon egy fenntartható növekedési ciklus, aminek még csak az elején járunk, vagy egy dotcom-típusú összeomlás előszele. A pontos választ nem tudjuk, akár mindkettő is igaz lehet, ahol az AI egy strukturális növekedési ciklus korai szakasza és lokális buborékok kombinációja. Az óvatosság mindenesetre indokolt az AI láz kapcsán.

A kulcsszó az óvatosság és nem a kockázatcsökkentés a részvénypiaci megközelítésünkben, vagyis rotálás szektoron belül és szektorok között, nem átsúlyozás más eszközkategóriákba. A kötvényeknél súlyozunk át a nemzetközi javára, elsősorban a javuló nemzetközi környezet miatt."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az Eurizon Asset Management modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 29%

EUR kitettség: 18%

USD kitettség: 44%

Egyéb devizás kitettség: 9%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

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