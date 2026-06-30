Fenyegető veszélyforrás a piacokon, óvatosabban nyúlnak a részvényekhez a magyar profik

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a június végi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben kilenc alapkezelő szerepeltette magát: Amundi Alapkezelő, Apelso Capital Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő.
Az elmúlt hetek legfontosabb pozitív változása volt, hogy a piacok túlléptek a közvetlen közel-keleti sokkon: az USA, Izrael és Irán közti konfliktus felfüggesztése, valamint a Hormuzi-szoros megnyitása gyorsan lejjebb vitte az olaj- és gázárakat, ez a legtöbb alapkezelő szerint érdemben mérsékelte az inflációs kockázatokat. A piaci szereplők fellélegeztek, az energiapiaci kínálati sokktól való félelem csökkent, a globális növekedési kilátások stabilizálódtak,
Európa pedig különösen nagy nyertese lehet annak, ha az energiaárak tartósan alacsonyabb szinten maradnak – emelik ki a portfóliómenedzserek.
A jó hírek azonban nem hoztak egyértelmű, mindent elsöprő kockázatvállalási hullámot, sőt, a geopolitikai pánik lecsengésével szinte azonnal előtérbe került egy másik veszélyforrás, az AI-rali túlfűtöttsége. A részvénypiacokon a júniusi kép jóval árnyaltabb lett, mint egy hónappal korábban. Az AI továbbra is a globális tőkepiacok egyik legerősebb sztorija, de egyre több alapkezelő figyelmeztet a túlzott koncentrációra, a magas értékeltségekre és a technológiai szektorban felépült túlpozicionáltságra. A részvényoldali stratégiákban most többeknél is egyfajta rotáció látszik: a korábbi AI-nyertesek helyett az egészségügyben, a pénzügyi szektorban vagy a fogyasztáshoz kötődő szegmensekben keresik a lehetőséget.
A monetáris politikai helyzet kettős: az egyik oldalon az olajárak esése és a Hormuzi-szoros újranyitása miatt csökkentek az inflációs félelmek, ami elvileg támogatóbb kamatkörnyezetet jelenthetne, a másik oldalon viszont a jegybanki kommunikáció többek szerint óvatosságra int. A Fed és az EKB irányával kapcsolatban nincs teljes konszenzus: vannak, akik szerint a piac túl sok szigorítást áraz, mások viszont a makacs inflációs kockázatok és az AI-beruházások által generált újfajta árnyomás miatt továbbra is magasabb kamatpályától tartanak.
A kötvénypiacokon ugyancsak óvatosabbá vált a kép: a fejlett piaci hosszú hozamok júniusban csökkentek, amit részben a geopolitikai feszültségek enyhülése támogatott, de több alapkezelő szerint ez a mozgás már túl optimista lehetett. Van, aki például a 30 éves amerikai és német kötvényhozamokban látott hozamcsökkenést tartja túlzónak, ezért inkább az 5-10 éves szegmensre fókuszálna. Mások a nemzetközi kötvények erős teljesítményét kihasználva taktikai jelleggel csökkentettek egyes pozícióikon, miközben középtávon továbbra is vonzónak tartják a hosszabb lejáratokat.
Magyarországon mindeközben teljesen külön sztori zajlik: a hazai kötvények és a forint az elmúlt hónapok egyik nagy nyertesei voltak, a piac az uniós források megindulásával, az euróbevezetési várakozásokkal, a csökkenő inflációval és az MNB kamatcsökkentési ciklusával kapcsolatban is sok pozitívumot áraz.
A hozamok jelentősen lejjebb kerültek, miközben a forint erős szinteken stabilizálódott.
A júniusi események hatására a portfóliómenedzserek nem a vételi pedálra tapostak, hanem inkább szárazon tartanának némi puskaport: az előző hónap végi, a Portfolio által nyomon követett közös, egyenlő súlyozású modellportfólióhoz képest a legnagyobb elmozdulás a pénzpiaci eszközöknél történt, amelyek súlya több mint 2 százalékponttal emelkedett. A hónap legnagyobb vesztesei az alternatív befektetések voltak, ezen belül is különösen a kripto súlya esett vissza látványosan. A részvények súlya minimálisan csökkent.
A hazai kötvények súlya most érezhetően csökkent, a nemzetközi kötvénykitettség emelkedett, miután a magyar hozamok jelentős esésen vannak túl, így több szereplő inkább régiós vagy nemzetközi kötvénypiacokon keresne új lehetőséget. A teljes kötvénykitettség összességében mérséklődött, de az eszközosztály továbbra is a közös portfólió legnagyobb eleme maradt.
A részvényeken belül nem a teljes kitettség változása az igazán érdekes, hanem a belső átrendeződés. A fejlett piaci részvények súlya csökkent, ami nagyrészt az amerikai tech-részvények övező óvatossággal magyarázható; ezzel szemben a fejlődő piaci részvények súlya emelkedett, és a régiós részvények is tartották szerepüket a portfóliókban.
A június végi "közös" (egyenlő súlyozású) modellportfólióban a pénzpiaci eszközök súlya jelentős növekedéssel 13,2% lett, a kötvényeké alig változott (33,4%), a részvényeké 31% körül stagnált, az alternatív befektetéseké viszont 22,4%-ra esett.
A teljes piac modellportfóliójának legnagyobb elemét továbbra is a hazai kötvények adják, 19,3%-os átlagos súllyal. A második helyen a nemzetközi kötvények állnak 14%-kal, a harmadik legnagyobb elem a pénzpiaci eszközök 13,2%-os súlya. Ezt követik a fejlett piaci részvények 12,4%-kal, majd az abszolút hozamú kitettség 12,2%-kal.
A sorozatban az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük. A június végi pillanatkép szerint a portfóliómenedzserek kicsit visszavettek a forintból,
jelenleg 58,8%-os részaránnyal javasolnak forintos kitettséget, kis csökkenéssel a múlt havi csúcshoz képest.
A profik eközben enyhén, 18,6%-ra növelték az eurós kitettséget, ezenkívül a dolláros kitettségnek is nagyobb bizalmat szavaztak (16,2%). Az egyéb devizás kitettség ajánlott súlya csökkent, jelenleg 6,4%.
A pontosabb képhez érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólióajánlóit is, amelyekben részletesen kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlók az alábbi linkeken közvetlenül elérhetők:
- Apelso Capital: Óvatosan vagyunk optimisták
- MBH: érdemes szárazon tartani némi puskaport
- Hold: talán a legjobb fogadás most a Nasdaq-short
- Gránit: mérsékeltük a magyar kötvénykitettséget
- Eurizon: a részvényeknél és a kötvényeknél is átsúlyozunk
- Erste: Infláció máshonnan?
- Amundi: A hormuzi nyitás után a fogyasztási szektorokra koncentrálunk
- K&H: a strukturális növekedési részvényekre fókuszálunk
- OTP: alacsonyan tartjuk a részvénysúlyt
A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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