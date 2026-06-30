Gránit: mérsékeltük a magyar kötvénykitettséget

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Gránit Alapkezelő írása olvasható.

"A globális részvénypiacokat júniusban elsősorban a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hírek, a SpaceX IPO-ja körüli spekulációk, valamint a közel-keleti geopolitikai feszültségek alakították. Az AI-sztori továbbra is a tengerentúli piacok fő hajtóereje, különösen a memóriachipek iránti kereslet miatt. Ezzel párhuzamosan a Nasdaq kisebb korrekcióval zárta júniust, aminek hátterében a megnövekedett vállalati tőkeemelések állnak az AI-beruházások finanszírozásához. A június 12-i SpaceX IPO a kezdeti ralit követően a hónap végére a kibocsátási ár közelébe korrigált vissza. A Közel-Keletről érkező tűzszüneti hírek azonnali csökkenést eredményeztek az olajárakban, a Brent és a WTI hordónkénti árfolyama közel a konfliktus előtti szintre süllyedt. Az S&P 500 index végül mérsékelt korrekcióval zárta júniust.

Az európai piacok a hónap során felülteljesítettek, ami főként a geopolitikai feszültségek enyhülésének, valamint az energiahordozók árcsökkenésének köszönhető. A régióban a magyar részvénypiac emelkedéssel zárta a júniusi hónapot, amely során az OTP új csúcsra emelkedett. A régiós vállalatokat tömörítő CETOP index szintén emelkedést könyvelhetett el a hónap folyamán.

Júniusban az EKB 25 bázisponttal emelte, míg az USA változatlanul hagyta az irányadó kamatát. A döntéseket követő sajtótájékoztatón mindkét jegybank héja (Hawkish) hangnemet ütött meg, kiemelve az inflációs kockázatokat. A szigorú retorika ellenére a fejlett piaci hosszú kötvényhozamok csökkenését elsősorban a javuló geopolitikai hírek támogatták, így júniusban a 10 éves amerikai államkötvény hozama 4,4 százalék alá süllyedt, miközben a német 10 éves Bund hozamok a 2,85 százalékos szint környékén stabilizálódtak.

Júniusban a globális dollárerősödés mellett a forint is felértékelődést produkált, így az EUR/HUF jegyzés átmenetileg a 350-es lélektani szint alá is benézett. A hazai deviza felértékelődése annak ellenére is megvalósult, hogy a Magyar Nemzeti Bank folytatta a kamatcsökkentési ciklust, és a nyári hónapokra további két vágást vetített előre. Ezzel párhuzamosan a kötvénypiacon folytatódott a hozamcsökkenés, aminek eredményeként a 10 éves magyar állampapírhozamok az 5 százalékos szint környékére süllyedtek, tükrözve a támogató nemzetközi piaci hangulatot és a fokozott befektetői bizalmat.

A modellportfólióban a jelentős hozamcsökkenés miatt mérsékeltük a hazai kötvénykitettséget, ezzel párhuzamosan növeltük a fejlett és régiós részvénypiaci részarányt, valamint a forint súlyának csökkentésével párhuzamosan növeltük a dollár- és eurókitettséget."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A Gránit Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 75%

EUR kitettség: 10%

USD kitettség: 15%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

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