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Befektetés

Hold: talán a legjobb fogadás most a Nasdaq-short

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A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írása olvasható.

"A változás: Hormuzon átléptünk, a legaktuálisabb fenyegetés így az AI körüli őrület, ami Elon Musk abszurd SpaceX IPO-jával elérkezett abba a fázisba, amikor a függőleges emelkedés (május-júniusban Nasdaq +33%) volatilis tetőzésbe (?) csapott át. Talán a legjobb fogadás most a Nasdaq short, hagyományosabb szektorok long. Vagy csak a Nasdaq short. Előbbi az alábbi táblázatban nem nagyon tud megjelenni.

A gazdaságokkal nincs baj, különösen az amerikaival, ami részben az oka a dollár erejének is. Érdekes, hogy a forint ebben a fejlődő piac ellenes setupban is tartja erejét, bár az április 12. utáni örömnek azért már itt is a végére fogadnék.  

Talán még a kripto gyengeségét kell megemlíteni, mintha a lelkesedés teljesen elfogyott volna, bár ebben a fázisban ez így szokott lenni. Mindenesetre, ha rosszkor is, de itt drasztikus csökkentést hajtottam végre.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok."

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A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A HOLD Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 45%
  • EUR kitettség: 20%
  • USD kitettség: 20%
  • Egyéb devizás kitettség: 15%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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