Időzített bombák a SpaceX-nél? - Ez vár most a befektetőkre

Tőzsdére vittek egy kisebb részvénycsomagot
A SpaceX részvényeivel idén június 12-én indult el a kereskedés a Nasdaqon, SPCX ticker alatt. A cég 555 555 555 darab részvényt bocsátott ki. Hogy miért pont ennyit? Nyilván lehet ez is Musk kattanása, emlékezhetünk, hogy a Tesla modelljeinek a neve S, 3, X, Y, hogy kiadja, hogy SEXY, vagy egy másik eset, amikor Musk 420 dolláron akarta kivezetni a tőzsdéről a Teslát, a 420 pedig hogy hogy nem pont a kannabiszkultúra egyik legismertebb szimbóluma, vagyis működött a marihuánás poén, szóval Musk szereti a szimbólumokat, a SpaceX kibocsátott részvénymennyiség is jöhet innen. Az IPO ár 135 dollár volt, vagyis az alaptranzakció mérete nagyjából 75 milliárd dollár lett. Fontos, hogy ez nem klasszikus exit-IPO volt, a kibocsátott részvények új részvények voltak, vagyis a bevétel a SpaceX-hez folyt be, nem pedig meglévő tulajdonosok adtak el a kibocsátásban.
A kibocsátás után a SpaceX részvényszerkezete 7,57 milliárd A-osztályú és 5,6 milliárd B-osztályú részvényből állt, vagyis összesen közel 13,17 milliárd darab részvény volt forgalomban. Az IPO során eredetileg 555,6 millió új A-osztályú részvényt bocsátottak ki, azonban a kiemelkedő befektetői érdeklődés miatt a jegyzést vezető bankok teljes egészében lehívták a 15 százalékos greenshoe opciót, így további 83,3 millió új részvény került a piacra. Ennek eredményeként végül 638,9 millió részvény került tőzsdére, ami a teljes részvénymennyiség 4,9 százalékának felel meg.
A tulajdonosi kontroll az IPO után is egyértelműen Elon Musknál maradt. A SpaceX kétosztályos részvénystruktúrát használ, az A részvények egy szavazatot, a B részvények tíz szavazatot érnek. Musk az IPO után 849,5 millió A és 5,569 milliárd B részvénnyel rendelkezett, ami a B állomány 93,6 százaléka, és a szavazati jogok 84,4 százaléka. Vagyis annak ellenére, hogy a cég történelmi méretű részvénykibocsátást hajtott végre, a tényleges irányítás nem került széles tulajdonosi körhöz, a közkézhányad induláskor nagyon alacsony maradt, a vállalat pedig továbbra is Musk által kontrollált cégként működik. A nagyobb ismert tulajdonosi körben Musk mellett a menedzsmentből Gwynne Shotwell és Bret Johnsen, illetve az igazgatósági/befektetői körből például Antonio Gracias és a Valorhoz köthető entitások szerepelnek.
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