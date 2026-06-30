Készül a nagy dobásra Magyarország: ez a terv hozhatja vissza a külföldi milliárdokat

A régiós éllovasoktól elmaradó gazdasági teljesítmény, a szabályozási bizonytalanságok és a növekvő állami szerepvállalás miatt korábban jelentősen megrendült a befektetői bizalom Magyarország iránt: az intézményi pénzügyi befektetők visszahúzódtak, a tőke pedig inkább a gyorsabban fejlődő lengyel, román és cseh piacokra áramlott, ami kedvezőtlenül érintette a hazai vállalatok értékelését.
A piac újbóli élénküléséhez elengedhetetlen, hogy a magyar gazdaság ismét stabil növekedési pályára álljon, hiszen a közép-európai régió vonzerejét alapvetően az adja, hogy az Európai Unión belül a nyugati piacoknál nagyobb növekedési potenciált kínál. Magyarország középtávú eurócsatlakozási terve ráadásul komoly versenyelőnyt és új lendületet adhat a hazai gazdaságnak a térség többi államával szemben.
A magyar vállalatok felértékelődését már most támogatja
- a kedvezőbbé váló hozamkörnyezet: az országkockázati felár csökkenése miatt mérséklődő állampapírhozamok egy átlagos közép- vagy nagyvállalat esetében akár 10-15 százalékos értéknövekedést is eredményezhetnek, a defenzív szektorokban pedig ez a hatás még erőteljesebb lehet.
- A forint erősödése szintén növelheti a gyakran devizában árazott tranzakciók értékét, ugyanakkor a jelentős exporttal rendelkező cégeknél a túl erős hazai fizetőeszköz rontja a jövedelmezőséget, ami tudatosabb árfolyamkockázat-kezelést tesz szükségessé.
A következő időszakban
az energetika, az infrastruktúra, az informatika, valamint az egészségügy területén várható a legélénkebb tranzakciós aktivitás.
Emellett a pénzügyi szektor, az élelmiszer- és a gyógyszeripar, továbbá a geopolitikai feszültségek miatt a hadiipar is vonzó befektetési célponttá válhat.
A tartós fordulathoz ugyanakkor elengedhetetlen a piaci bizalom helyreállítása, amihez kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára, a szabályozási bizonytalanságok mérséklésére és az állami szerepvállalás újragondolására van szükség.
Sokat segíthetne a külföldi közvetlen tőkebefektetések átvilágítására vonatkozó szabályozás enyhítése
a nem stratégiai ágazatokban. Bár a tőkepiaci bizalom újjáépítése időbe telik, a feltételek adottak a piac fellendüléséhez, amit a külföldi befektetők visszatérése, a hazai cégek szintlépése és a Budapesti Értéktőzsde további fejlődése egyaránt támogathat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Készül a nagy dobásra Magyarország: ez a terv hozhatja vissza a külföldi milliárdokat
A KPMG elemzése szerint.
Mit jelent az orosz rulett az orbáni költségvetésben? Bod Péter Ákost kérdeztük
A keddi Checklistben a hatalmas hiány nyomába eredünk.
Történelmi rekordot döntött a hőhullám Magyarországon - Már láthatáron a következő kánikula?
Ez vezetett az országot letaroló hőséghez.
Putyin számára rendkívül baljós számok láttak napvilágot: oda a bizalom?
Az elmúlt 20 évben sosem mértek hasonlót.
Kirúgták a Szerencsejáték Zrt. vezetőjét
Az átmeneti vezető Pozsgai Balázs Attila lesz.
Végre megindulhat az egyik legszebb magyar épület megmentése, de nem úgy, ahogy eddig tervezték
Az örökölt tervcsomag nem alkalmas arra, hogy azonnali forrásbevonással elindítsák a kivitelezést.
Véres merénylet a luxusparadicsomban: ukrán oligarcha ellen követhettek el robbantásos támadást
Többen megsérültek a detonációban.
20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?
Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: mi
Munkaerőhiány Közép- és Kelet-Európában: átmeneti akadály vagy tartós korlát?
A munkaerőhiány ma kevésbé súlyos Közép- és Kelet-Európában, mint 2020 előtt, de a demográfiai nyomás és a munkaképes korú népesség csökkenése tartós strukturális kihívást jelent. T
Borzalom, hogy mindent lehet kapni (HOLD After Hours Extra)
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek...
Bitcoin - Elérte az árfolyam és letörni látszik az SMA200-at, de lehet csavar a történetben
Az ellenállásról lefordult az árfolyam, kialakult a várt rejtett divergencia, majd esésbe fordult az árfolyam és elérte a 200 napos mozgóátlag szintjét, sőt, a múlt héten le is törte.Kialak
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Hírközlési adatok bűnüldözési és nemzetbiztonsági célú megőrzése: megtörténhet a régóta halogatott felülvizsgálat
A bűnüldözési célú adatmegőrzés kérdése már hosszú ideje borzolja az EU-ban a kedélyeket. A vita időről-időre fellángol, különösen mióta az Európai Unió Bírósága (EUB) 2014. ápr
Sikeres cégeladás: miért kulcsfontosságú a tudatos M&A tárgyalási stratégia?
Egy cégeladás vagy vállalatértékesítés során az M&A-tranzakció egyik legérzékenyebb szakasza a tárgyalás. Ekkor dől el, hogy az előzetesen meghatározott vállalatérték, az eladó szá
Euró 2032-ben? Mit jelenthet az euróbevezetés a forintnak és a befektetőknek?
A HVG Befektetés melléklete az euróbevezetés realitásáról és az euróban történő befektetés szerepéről kérdezte Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát. The post Euró
Ez lehet a legjobb nyári befektetése (x)
Szánjon 4-5 órát önmagára, hosszú távon megtérül!
Eltűnhet a földgáz a cégek életéből? A számlák mögött már látszik a piac átalakulása
Zsugorodik a piac.
A világ élmezőnyében Magyarország: sokat kereshet most, aki ide hozza a pénzét
És még hol a vége?
Irán ledobta az atombombát, de a világ alig vette észre
Miért menekült meg a világ az olajválságtól?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.