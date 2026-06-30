Készül a nagy dobásra Magyarország: ez a terv hozhatja vissza a külföldi milliárdokat

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A régiós éllovasoktól elmaradó gazdasági teljesítmény, a szabályozási bizonytalanságok és a növekvő állami szerepvállalás miatt korábban jelentősen megrendült a befektetői bizalom Magyarország iránt: az intézményi pénzügyi befektetők visszahúzódtak, a tőke pedig inkább a gyorsabban fejlődő lengyel, román és cseh piacokra áramlott, ami kedvezőtlenül érintette a hazai vállalatok értékelését.

A piac újbóli élénküléséhez elengedhetetlen, hogy a magyar gazdaság ismét stabil növekedési pályára álljon, hiszen a közép-európai régió vonzerejét alapvetően az adja, hogy az Európai Unión belül a nyugati piacoknál nagyobb növekedési potenciált kínál. Magyarország középtávú eurócsatlakozási terve ráadásul komoly versenyelőnyt és új lendületet adhat a hazai gazdaságnak a térség többi államával szemben.

A magyar vállalatok felértékelődését már most támogatja

a kedvezőbbé váló hozamkörnyezet : az országkockázati felár csökkenése miatt mérséklődő állampapírhozamok egy átlagos közép- vagy nagyvállalat esetében akár 10-15 százalékos értéknövekedést is eredményezhetnek, a defenzív szektorokban pedig ez a hatás még erőteljesebb lehet.

: az országkockázati felár csökkenése miatt mérséklődő állampapírhozamok egy átlagos közép- vagy nagyvállalat esetében akár 10-15 százalékos értéknövekedést is eredményezhetnek, a defenzív szektorokban pedig ez a hatás még erőteljesebb lehet. A forint erősödése szintén növelheti a gyakran devizában árazott tranzakciók értékét, ugyanakkor a jelentős exporttal rendelkező cégeknél a túl erős hazai fizetőeszköz rontja a jövedelmezőséget, ami tudatosabb árfolyamkockázat-kezelést tesz szükségessé.

A következő időszakban

az energetika, az infrastruktúra, az informatika, valamint az egészségügy területén várható a legélénkebb tranzakciós aktivitás.

Emellett a pénzügyi szektor, az élelmiszer- és a gyógyszeripar, továbbá a geopolitikai feszültségek miatt a hadiipar is vonzó befektetési célponttá válhat.

A tartós fordulathoz ugyanakkor elengedhetetlen a piaci bizalom helyreállítása, amihez kiszámíthatóbb gazdaságpolitikára, a szabályozási bizonytalanságok mérséklésére és az állami szerepvállalás újragondolására van szükség.

Sokat segíthetne a külföldi közvetlen tőkebefektetések átvilágítására vonatkozó szabályozás enyhítése

a nem stratégiai ágazatokban. Bár a tőkepiaci bizalom újjáépítése időbe telik, a feltételek adottak a piac fellendüléséhez, amit a külföldi befektetők visszatérése, a hazai cégek szintlépése és a Budapesti Értéktőzsde további fejlődése egyaránt támogathat.

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