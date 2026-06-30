K&H: a strukturális növekedési részvényekre fókuszálunk
"Az elmúlt hónap piaci-gazdasági folyamatait továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények, az inflációs dinamika alakulása és a kamatemelési várakozások előtérbe kerülése határozta meg. Az iráni konfliktus és az ezzel kapcsolatos bizonytalanság érdemben megemelte az olajár volatilitását és ideiglenesen felfelé tolta az inflációs várakozásokat, miközben az Egyesült Államokban a Fed élére kinevezett Kevin Warsh első nyilatkozatai szigorúbb és talán az eddigieknél kiszámíthatatlanabb monetáris politikát vetítenek előre. Az amerikai kamatemelési várakozások egyre erősödnek, amely támogatta a dollárt és rotációt indított el az eddig a piac sztárjának számító, de az emelkedő kamatszintekre nagyon érzékeny technológiai szektorból.
Ezzel párhuzamosan a nemzetközi kötvénypiacokon a hozamok májusban csúcsra emelkedtek, majd mérséklődtek, de összességében továbbra is magas szinten maradtak. A fiskális politika – különösen az emelkedő költségvetési hiányok és a lazább európai költségvetési irány – szintén a magasabb hozamkörnyezet fennmaradását támogatja. A részvénypiacok ugyanakkor ellenállónak bizonyultak: a geopolitikai feszültségek ellenére tavasz óta új csúcsok közelébe emelkedtek, elsősorban az amerikai piac vezetésével. A befektetők jelenleg egy átmeneti, korlátozott gazdasági hatású konfliktust és ezzel párhuzamosan mérsékelt, de pozitív globális növekedési pályát áraznak, ahol a vállalati profitok bővülését kiemelten az AI-hoz kapcsolódó beruházások hajtják.
Portfóliókezelési szempontból továbbra is a kiegyensúlyozott kockázatvállalás fenntartása volt a fő irány. A részvénykitettséget némileg a semleges szint felett tartjuk, míg a részvénykiválasztásban elsősorban strukturális növekedési sztorikra fókuszálunk: felülsúlyozzuk a technológiai és a pénzügyi szektort, miközben óvatosabbak vagyunk a fogyasztási ciklikus területeken az inflációs kockázatok miatt. Ezzel együtt a technológiai szektorban csökkentettük a kitettségünket az elmúlt időszak kiemelkedő teljesítménye nyomán. Regionálisan enyhe felülsúlyt tartunk fenn Európában és a feltörekvő Ázsiában, ahol az értékeltség és a növekedési kilátások kedvezőbbek.
A kötvényportfólióban a jó minőségű vállalati kötvények dominálnak, kiegészítve magasabb hozamú és feltörekvő piaci eszközökkel, miközben az inflációs várakozások stabilizálódásával az inflációkövető papírok súlyát csökkentettük. Összességében stratégiánk egy lassuló, de növekedést még mutató gazdasági környezetre épít, ahol a hozamok már ismét reálisan beárazzák a kockázatokat, és szelektív pozicionálással továbbra is vonzó befektetési lehetőségek érhetők el."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. A K&H Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 59%
- EUR kitettség: 4%
- USD kitettség: 24%
- Egyéb devizás kitettség: 13%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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