MBH: érdemes szárazon tartani némi puskaport

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írása olvasható.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

"Elérkeztünk a második negyedév végéhez és ha kicsit messzebbről nézünk rá a piacokra, akkor érezhető némi hangsúlyeltolódás. A két legfontosabb téma eddig a mesterséges intelligencia (buborék vagy sem?) és a geopolitika voltak. Azonban a geopolitika helyét egyre inkább átveszi az újra gyorsulni látszó infláció, illetve az arra adandó monetáris politikai válasz. Ha a jegybankok szemszögéből nézzük a dolgokat, akkor leegyszerűsítve jelenleg az inflációs kockázatok nagyobbak, mint a munkaerőpiaci kockázatok. Erre érkeznie kell részükről valamilyen válasznak. Fontos, hogy a piac szempontjából a „nem válasz” is egy válasz, és ez valószínűleg meghatározó lesz a következő hónapok irányát illetően. A piac szerint a júliusi FED kamatemelés valószínűsége alacsony, inkább az év későbbi részében várható az, miközben Warsh mindenkit meglepett a „hawkish” kiállásával.

A meglepetés faktor miatt indokolt némi óvatosság a következő időszakban. Az előttünk lévő 1-2 hónapban szintén némi szembeszelet jelenthet a befektetők magas szinten lévő pozicionáltsága, ami főleg részvények egy szűk szegmensére koncentrálódik. Emiatt azt gondoljuk, hogy a gyorsjelentési szezont magas kockázati kitettséggel, és magas eredmény várakozásokkal várja a piac. Egy agyonhasznált frázissal élve: érdemes lehet szárazon tartani némi puskaport.

A félév végéhez közeledve a globális geopolitikai kockázatok csökkentek, mivel úgy tűnik, lesz USA-Irán békemegállapodás. Egyelőre a piacok nagyon pozitívan reagálnak, mintha mindegyik, a konfliktusban részt vevő ország be akarná tartani azt, pedig még a részleteiben nem ismerhettük meg a feltételeket. Az előzmények ismeretében pedig bármikor bekövetkezhet egy hátraarc bármelyik fél részéről. Ennek függvényében a 30 éves amerikai és német kötvényhozamokban a hónap során bekövetkezett hozamcsökkenést túl optimistának véljük. A FED és az ECB politikája is óvatosságra int minket, így a fejlett piacokon inkább a hozamgörbe 5-10 éves szegmensére fókuszálunk a következő hetekben. A fejlődő piaci kötvénypiacokon a magyar eszközök továbbra is jó teljesítettek, az MNB által bejelentett nyári miniciklus is nyomás alatt tartja a hozamokat. A hazai hosszú durációnk egy részét a nyár folyamán átallokáljuk a régiós kötvénypiacokra.

Az eszközallokációban megtartanánk a közepes részvénykitettséget, inkább a ciklikus európai részvényeket részesítve előnyben, ahol talán kisebb a túlpozicionáltság. A deviza allokáción nem változtattunk, továbbra is 100%-ban forintot tartanánk."

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

HUF kitettség: 100%

EUR kitettség: 0%

USD kitettség: 0%

Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

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