GER
Németország 1 1 Paraguay
PAR
 Vége
32-es főtábla
NED
Hollandia 1 1 Marokkó
MAR
 Vége
32-es főtábla
CIV
Elefántcsontpart Norvégia
NOR
 Ma 19:00
32-es főtábla
FRA
Franciaország Svédország
SWE
 Ma 23:00
32-es főtábla
  • Megjelenítés
Befektetés

MBH: érdemes szárazon tartani némi puskaport

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MBH Alapkezelő írása olvasható.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

"Elérkeztünk a második negyedév végéhez és ha kicsit messzebbről nézünk rá a piacokra, akkor érezhető némi hangsúlyeltolódás. A két legfontosabb téma eddig a mesterséges intelligencia (buborék vagy sem?) és a geopolitika voltak. Azonban a geopolitika helyét egyre inkább átveszi az újra gyorsulni látszó infláció, illetve az arra adandó monetáris politikai válasz. Ha a jegybankok szemszögéből nézzük a dolgokat, akkor leegyszerűsítve jelenleg az inflációs kockázatok nagyobbak, mint a munkaerőpiaci kockázatok. Erre érkeznie kell részükről valamilyen válasznak. Fontos, hogy a piac szempontjából a „nem válasz” is egy válasz, és ez valószínűleg meghatározó lesz a következő hónapok irányát illetően. A piac szerint a júliusi FED kamatemelés valószínűsége alacsony, inkább az év későbbi részében várható az, miközben Warsh mindenkit meglepett a „hawkish” kiállásával.

A meglepetés faktor miatt indokolt némi óvatosság a következő időszakban. Az előttünk lévő 1-2 hónapban szintén némi szembeszelet jelenthet a befektetők magas szinten lévő pozicionáltsága, ami főleg részvények egy szűk szegmensére koncentrálódik. Emiatt azt gondoljuk, hogy a gyorsjelentési szezont magas kockázati kitettséggel, és magas eredmény várakozásokkal várja a piac. Egy agyonhasznált frázissal élve: érdemes lehet szárazon tartani némi puskaport.

A félév végéhez közeledve a globális geopolitikai kockázatok csökkentek, mivel úgy tűnik, lesz USA-Irán békemegállapodás.  Egyelőre a piacok nagyon pozitívan reagálnak, mintha mindegyik, a konfliktusban részt vevő ország be akarná tartani azt, pedig még a részleteiben nem ismerhettük meg a feltételeket.  Az előzmények ismeretében pedig bármikor bekövetkezhet egy hátraarc bármelyik fél részéről. Ennek függvényében a 30 éves amerikai és német kötvényhozamokban a hónap során bekövetkezett hozamcsökkenést túl optimistának véljük. A FED és az ECB politikája is óvatosságra int minket, így a fejlett piacokon inkább a hozamgörbe 5-10 éves szegmensére fókuszálunk a következő hetekben. A fejlődő piaci kötvénypiacokon a magyar eszközök továbbra is jó teljesítettek, az MNB által bejelentett nyári miniciklus is nyomás alatt tartja a hozamokat. A hazai hosszú durációnk egy részét a nyár folyamán átallokáljuk a régiós kötvénypiacokra.

Az eszközallokációban megtartanánk a közepes részvénykitettséget, inkább a ciklikus európai részvényeket részesítve előnyben, ahol talán kisebb a túlpozicionáltság. A deviza allokáción nem változtattunk, továbbra is 100%-ban forintot tartanánk."

Még több Befektetés

Bemondták a profik, hogy hova kell most fektetni a pénzt, és mit kell messze elkerülni

Apelso Capital: Óvatosan vagyunk optimisták

Nagyon magas szinten kongatják a vészharangot: súlyos összeomlás fenyeget

A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az MBH Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:

  • HUF kitettség: 100%
  • EUR kitettség: 0%
  • USD kitettség: 0%
  • Egyéb devizás kitettség: 0%

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Vallott a Nemzeti Vízművek: ezért fogy el a víz a településeken, mutatjuk, mire kell figyelni
Már Putyin is elismeri, hogy baj van, ledarálták az orosz üzemanyag-hálózatot - Háborús híreink kedden
Meglépi az Apple: azonnali változás jön a telefonok frissítésében
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility