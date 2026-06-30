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Megrohamozták tőzsdét a kisbefektetők, rekordsebességgel vesznek bele az esésekbe
Befektetés

Megrohamozták tőzsdét a kisbefektetők, rekordsebességgel vesznek bele az esésekbe

Portfolio
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A lakossági befektetők rekordsebességgel vásároltak részvényeket az árfolyamesések idején 2026 első felében, derül ki Scott Rubner, a Citadel Securities elemzőjének adataiból. A kisbefektetők ráadásul az árfolyamok emelkedésekor is egyre meghatározóbb szerepet játszanak a részvénypiacon - számolt be a Bloomberg.

Rubner adatai szerint a mélypontok megvásárlása, vagyis a "buying the dip" stratégia vált a kisbefektetők bevett módszerévé az év első hat hónapjában. Azokon a napokon, amikor az S&P 500 index gyengült, ez a csoport az átlagos napi forgalom csaknem három és félszeresét vásárolta meg.

Ez a legintenzívebb aktivitás azóta, hogy a cég 2020-ban elkezdte gyűjteni az adatokat, és még a 2021-es mémrészvény-láz idején felállított rekordot is túlszárnyalja.

A lakossági befektetők az emelkedő piacon is folyamatosan vásároltak, ezeken a napokon a napi átlagos forgalom közel másfélszeresével növelték pozícióikat. Az S&P 500 a márciusi mélypontról mintegy 17 százalékot emelkedett a közel-keleti konfliktusok és a kamatkilátások körüli bizonytalanság ellenére is.

Rubner rámutatott, hogy a kisbefektetők jelenléte a piacokon már nem csupán egy ciklikus jelenség, hanem a modern piacok szerkezeti elemévé vált, ami tartós keresletet biztosít az amerikai részvények iránt. A május és a június különösen aktív időszaknak bizonyult, ez a két hónap ugyanis megdöntötte a cég havi forgalmi rekordjait. Ráadásul a Citadel Securities által valaha mért kilenc legaktívabb kereskedési napból hét éppen júniusra esett.

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A júniusi adatok alapján ez a hónap lehet a cég történetének legerősebb időszaka a lakossági szegmensben. A legnagyobb nettó vételi napot június 12-én regisztrálták, amikor a SpaceX tőzsdére lépett. Elon Musk űrtechnológiai, távközlési és mesterségesintelligencia-vállalkozása rendkívül népszerű a lakossági befektetők körében.

Rubner kiemeli, hogy a jelenlegi időszak jelentősen eltér a korábbiaktól, mivel a lakossági befektetők egyre inkább az index teljesítményét meghatározó szektorokra fókuszálnak. Így különösen a félvezetőgyártókra, valamint a széles piacot lefedő tőzsdén kereskedett alapokra, azaz az ETF-ekre összpontosítanak.

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