Minden egy irányba mutat: ez a világformáló megatrend lehet az évtized befektetése

Nem minden megatrend robban be látványosan a köztudatba, és nem minden világformáló befektetési sztorit kísér azonnal hangos elemzői versenyfutás arról, hogy „ez lesz az évszázad lehetősége”.
Néha a legnagyobb sztorik éppen azokból az alapvető, elsőre szinte unalmasnak tűnő területekből nőnek ki, amelyek nélkül a modern világ egyszerűen nem tud működni.
Most egy ilyen sztorit veszünk nagyító alá, aminem más, mint
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