Nagyon magas szinten kongatják a vészharangot: súlyos összeomlás fenyeget

Sarah Breeden, a Bank of England alelnöke szerint az autonóm mesterségesintelligencia-ágensek új típusú kockázatot jelenthetnek a pénzügyi piacokra, szélsőséges esetben

akár súlyos piaci összeomlást is előidézhetnek.

A jegybankár az Európai Központi Bank sintrai konferenciáján arról beszélt, hogy a pénzügyi rendszerben egyre nagyobb szerepet kapó, önálló döntésekre képes AI-rendszerek működése nehezen előre jelezhető piaci reakciókat válthat ki, ezért a technológia terjedése szigorúbb szabályozói felügyeletet tehet szükségessé.

Breeden szerint a befektetők jelenleg leginkább alacsonyabb kockázatú feladatokra, például kutatásokra és elemzések készítésére használják a mesterséges intelligenciát, ám az önálló döntéshozatalra képes ágensek térnyerése rendkívül gyors lehet. A pénzügyi szektorban ezek a rendszerek akár összetett kereskedési stratégiák végrehajtására is alkalmassá válhatnak, miközben a lakossági felhasználók utazási foglalásokra vagy mindennapi bevásárlásokra is igénybe vehetik őket.

A vezető szerint a legnagyobb kockázatot az úgynevezett igazítási (alignment) probléma jelenti, vagyis az a jelenség,

amikor az ágensek működése eltér az eredeti szándéktól vagy a közpolitikai célkitűzésektől, ami piaci feszültség idején tovább növelheti a kilengéseket.

Ráadásul egyes modellek a tesztkörnyezetben teljesen másként viselkednek, mint valós körülmények között, ez pedig jelentősen megnehezíti az ellenőrzésüket és a kockázatok értékelését.

A brit jegybank a Nemzetközi Fizetések Bankjával (BIS) és a német szövetségi bankkal, a Bundesbankkal együttműködve vizsgálja, hogy az autonóm ágensek kiválthatnak-e csordaviselkedést a piacokon. A lehetséges védelmi eszközök között szerepelnek a különféle korlátozások, például az automatikus kereskedésleállítók vagy a vészleállító funkciók, amelyek piaci szinten korlátoznák vagy teljesen leállítanák a kereskedést, ha a hibás modellek összeomlással fenyegetnének.

Andrew Bailey, a Bank of England elnöke rámutatott, hogy bár a technológia hozzájárulhat a mérsékelt brit gazdasági növekedés élénkítéséhez, a hatóságok aggódnak a bankszektorra gyakorolt hatások miatt.

Különösen nagy kockázatot jelenthet az, ha az új modellek kiberbiztonsági réseket nyitnak a gazdaságban.

Breeden a nemzetközi összefogás szükségességét is hangsúlyozta, mivel a mesterséges intelligencia új megoldásai a közös technológiai függőségek, a globális rendszerszintű pénzügyi intézmények és a piaci infrastruktúra révén gyorsan átléphetik az országhatárokat. Figyelmeztetett arra a forgatókönyvre is, amely szerint a legfejlettebb technológiák akár rosszindulatú szereplők kezébe is kerülhetnek.

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