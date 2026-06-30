OTP: alacsonyan tartjuk a részvénysúlyt
"Júniusban pihenőt tartott a globális részvényrally, a legtöbb piacon mérsékelt visszaesést láthattunk. A geopolitikai főcímek visszaszorulásával ismét a makrogazdasági folyamatokra, továbbá az új FED elnökre helyeződött a hangsúly a hónapban. Utóbbi esetében a piac egy, a vártnál szigorúbb jegybankári kommunikációval szembesült, emellé pedig a beérkező makroadatok alapján az amerikai gazdaság továbbra is reziliens képet fest. Mindezek hatására az amerikai kamatpálya várakozások is a szigorú irányba tolódtak, idénre pedig már 2 kamatemelést áraz a piac. Ez a technológiai szektorban kialakult túlpozicionáltsággal karöltve emelkedett volatilitást eredményezett a részvényeknél, amire a feltörekvő piacok esetében a dollár erősödése is ráerősített.
Várakozásunk változatlan, alacsonyan tartjuk a részvénysúlyt. Az AI-kapcsolt beruházási volumen historikus léptékű, a legtöbb ilyen beruházó (hyperscaler) már a tőkepiaci forrásbevonás valamilyen módjához is folyamodott az elmúlt hónapokban. Amellett, hogy ezen projektek megtérülése továbbra is erősen kérdéses. Emellé jönnek égbeszökő árazási szorzókon új tőzsdei bevezetések, amelyekre korábbi buborék epizódok mintáját tekintve már az emelkedő periódus végszavaként is lehetséges tekinteni. Ezek fényében (korábbi érveinkkel karöltve) a technológia túlsúlyos régiókat alulsúlyozzuk.
Kötvényfronton a vártnál szigorúbb FED hatására átárazódó kamatpályák a hozamgörbék elején feljebb tolta a hozamokat. Az iráni háború lezárulásába vetett hit az energiaárakat vitte lejjebb, így az inflációs félelmek valamelyest lecsendesedtek júniusban. Erre ráerősített az infláció kordában tartása mellett elköteleződő új FED elnök is, ami így a hosszú hozamok felülteljesítését eredményezte. Ennek köszönhetően jól teljesített a nemzetközi szegmens, a májusi csúcsokhoz képest 30-40 bázisponttal kerültek lejjebb az amerikai és német 10 éves állampapír hozamok, a cseh és lengyel pedig közel 50-70 ponttal. Ezt az erős periódust kihasználva minimálisan csökkentjük a nemzetközi kötvénykitettséget a múlt hónapban felvett lengyel és német pozíciók lezárásával, de csupán taktikai jelleggel. Az eszközosztályon belüli preferenciánk nem változott, továbbra is a hosszú szegmenst tartjuk középtávon vonzóbbnak.
A hazai hozamgörbe már az 5%-os határt súrolja, az eufória töretlen. Emellé a külföldi érdeklődés sem lankad, a kezükben lévő állampapír-állomány látványos új csúcsot ért el, év eleje óta több, mint 70%-kal nőtt. Emellé az MNB újraindította kamatcsökkentési ciklusát, a nyár folyamán minden ülésen újabb vágásra lehet számítani. Az euróbevezetéssel kapcsolatos optimizmus továbbra is nagyon előreszaladt meglátásunk szerint. A jegybanki lépés és előrejelzés összhangban volt a piaci várakozásokkal, további pozitív monetáris impulzusra már kevés teret látunk. Ezzel szemben az idei költségvetési hiányra vonatkozó előrejelzés folyamatosan felfelé módosul. Erre eddig nem érkezett látványos negatív reakció a piacon, azonban az év hátralévő részében ez már változhat szerintünk, mivel érdemi fiskális kiigazító lépések hiányában egyre kevésbé fog tarthatónak tűnni a 2027-es célszint. Emiatt óvatosan csökkentjük a hazai kitettséget is.
A devizakitettségünket változatlanul tartjuk, forintgyengülésre számítunk a következő időszakban."
A portfólióajánló sorozatban a modellportfóliók devizák szerinti kitettségét is követjük. Az OTP Alapkezelő modellportfóliójának devizák szerinti aktuális kitettségei:
- HUF kitettség: 65%
- EUR kitettség: 30%
- USD kitettség: 5%
- Egyéb devizás kitettség: 0%
Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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