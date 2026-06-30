Váratlan bejelentés után száguld ez az európai részvény

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Közel 25 százalékkal ugrott meg a francia Abivax biotechnológiai vállalat részvényárfolyama, miután a cég kedvező adatokat közölt a gyulladásos bélbetegségek kezelésére fejlesztett vezető gyógyszerjelöltjéről - jelentette a CNBC.

A francia Abivax részvényei közel 25 százalékkal ugrottak meg,

miután a biotechnológiai vállalat újabb kedvező adatokat közölt obefazimod nevű, gyulladásos bélbetegség kezelésére fejlesztett gyógyszerjelöltjéről. A friss adatok részben enyhítették a biztonságossággal kapcsolatos korábbi befektetői aggodalmakat: a nagyobb betegmintán vizsgált rákos esetek aránya a colitis ulcerosában szenvedő betegeknél jellemző tartományon belül maradt, miközben a készítmény a nehezebben kezelhető pácienseknél is klinikai előnyt mutatott.

A részvény ezzel ledolgozta a hónap eleji jelentős esését, amelyet az váltott ki, hogy a korábbi fázis 3-as eredményekben több daganatos eset is megjelent, elbizonytalanítva a piacot a gyógyszer kereskedelmi és szabályozói kilátásaival kapcsolatban.

A kutatás egy fenntartó kezelési fázist vizsgáló tanulmány volt, amely a fekélyes vastagbélgyulladásban (colitis ulcerosa) szenvedő betegek remissziós rátáját mérte 44 héten keresztül. A hétfői adatközlés a III. fázisú klinikai vizsgálat második szakaszának eredményeit mutatta be.

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Bár a Jefferies elemzői biztatónak nevezték a friss adatokat, kétségüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy ez elegendő lesz-e a piac teljes megnyugtatásához. Véleményük szerint a daganatos kockázatok gyanúját nehéz lesz teljesen eloszlatni a befektetők körében, ráadásul

a vállalatnak a közeljövőben kevés árfolyammozgató katalizátor áll rendelkezésére, miközben jelentős tőkeigénnyel szembesül.

Az Abivaxot a piacon régóta potenciális felvásárlási célpontként kezelik, és megerősítetlen piaci pletykák szerint több nagy gyógyszergyártó óriás is érdeklődik a párizsi székhelyű, klinikai fázisú fejlesztéseket végző biotechnológiai cég iránt.

abi

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