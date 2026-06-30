Warren Buffett váratlan lépése: milliárdoktól eshet el Bill Gates alapítványa az Epstein-szál miatt

Warren Buffett két évtized után először halasztja el a Gates Alapítványnak szánt szokásos évközi adományát. Az amerikai milliárdos befektető meg akarja várni, milyen eredménnyel zárul az alapítvány Jeffrey Epsteinnel való kapcsolatait vizsgáló átvilágítás. A döntés egyúttal a Buffett és régi barátja, Bill Gates közötti megromlott viszonyt is jelzi - írja a WSJ.

A kilencvenöt éves Buffett a The Wall Street Journal forrásai szerint az év későbbi szakaszára, akár a hálaadáskor esedékes levelének közzétételéig halasztja a döntést. A Berkshire Hathaway elnöke korábban minden évben, jellemzően júniusban vagy július elején több milliárd dollár értékű részvényt adományozott a szervezetnek, annak az életre szóló vállalásnak a részeként, amelyet a Gates Alapítvánnyal kialakított szorosabb együttműködése kezdetén tett.

Az alapítvány a WilmerHale ügyvédi irodát bízta meg azzal, hogy világítsa át Gates az elhunyt szexuális bűnelkövető Epsteinnel fenntartott kapcsolatait, ennek eredményei a nyár folyamán várhatók. Buffett és környezete folyamatosan egyeztet a szervezet vezetésével, köztük Mark Suzman vezérigazgatóval, hogy részletesebb információkat kapjanak az Epstein-szálról és a vizsgálat állásáról.

Buffett 2006 és 2025 között összesen mintegy 48 milliárd dollárt adományozott az alapítványnak. Bill Gates és Melinda French Gates válásának 2021-es bejelentése után lemondott a kuratóriumi tagságáról, 2024-ben pedig jelezte, hogy halála után a szervezet már nem számíthat tőle további támogatásokra. A jelenlegi döntés a források szerint nem befolyásolja a Buffett családi alapítványainak nyújtott éves juttatásokat.

A két üzletember viszonya azután romlott meg, hogy nyilvánosságra kerültek az Epstein-ügy igazságügyi minisztériumi dokumentumai.

Buffett egy márciusi interjúban elárulta, hogy az iratok kiszivárgása óta nem beszélt Gatesszel.

Gates a képviselőház felügyeleti bizottsága előtti júniusi tanúvallomásában szintén megerősítette ezt, hozzátéve, hogy utoljára januárban egyeztettek, még a dokumentumok nyilvánosságra kerülése előtt.

Gates májusban hosszú évek óta először maradt távol a Berkshire Hathaway éves közgyűlésétől, miután több közeli tanácsadója is lebeszélte a részvételről. Stábjának előzetesen azt is jelezték, hogy a milliárdos nem foglalhatna helyet a Buffettnek, a vállalat igazgatóinak és a meghívott üzleti vezetőknek fenntartott kiemelt szektorban.

A Gates Alapítvány a létrehozása óta mintegy 110 milliárd dollárt fordított jótékonysági célokra, ezzel támogatva többek között az új agyhártyagyulladás és malária elleni vakcinák, valamint a gyógyszerrezisztens tuberkulózis elleni kezelések kifejlesztését. A szervezet korábban bejelentette, hogy a következő húsz évben több mint 200 milliárd dollárt oszt szét, majd 2045 végén befejezi működését.

Idén ugyanakkor arról tájékoztatták a munkatársakat, hogy a következő években akár ötszáz munkahelyet is megszüntethetnek.

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