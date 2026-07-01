A leggazdagabb spanyolok körében hódíthat az ING

Sajtóértesülések szerint az ING spanyolországi leánybankja közel áll ahhoz, hogy 40 százalékos részesedést szerezzen a Singular Bankban, amivel belépne a helyi privátbanki piacra. Egy, a tranzakció részleteit ismerő forrás szerint a megállapodást még nem véglegesítették, az utolsó egyeztetések még zajlanak, a pénzügyi feltételeket pedig egyelőre nem hozták nyilvánosságra - írja a Reuters.

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A Singular Bankban jelenleg az amerikai Warburg Pincus magántőke-alap birtokolja a tulajdonrész 93 százalékát. Az értesüléseket sem a Singular, sem az ING spanyolországi részlege nem kívánta kommentálni. Az elsőként az Expansión című spanyol gazdasági lap által megírt ügylet nyomán

a Warburg Pincus teljesen kivonulna a spanyol pénzintézetből.

Korábban az olasz Intesa Sanpaolo is az érdeklődők között volt, a Warburg pedig mintegy 300 millió eurót kért a teljes részesedéséért. Az Intesa azonban időközben egy 30,6 milliárd eurós, kéretlen készpénzes és részvénycsere-ajánlatot tett hazai versenytársára, a Monte dei Paschi di Sienára, így a források szerint most teljes figyelmével erre a tranzakcióra fókuszál.

Az értékesítési folyamatot a Singular vezetősége irányítja, amely a társaság 7 százalékát birtokolja, élén pedig a Santander korábbi vezérigazgatója, Javier Marín áll. A menedzsment új többségi befektetőt keresett a banknak.

A svájci UBS spanyol vagyonkezelési üzletágát 2021-ben felvásárló Singular az első negyedéves adatok alapján

mintegy 18 milliárd eurónyi vagyont kezel.

Az Expansión információi szerint az ING spanyol leányvállalata egy olyan befektetői konzorcium tagja lesz, amelyben egyik tulajdonos sem szerez 50 százaléknál nagyobb részesedést. A csoportban Marín mellett egy mexikói bank és több családi vagyonkezelő iroda is szerepet kap, míg a legnagyobb részesedéssel az ING spanyolországi leánybankja rendelkezik majd.

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