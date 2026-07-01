A mesterséges intelligencia felrobbantotta a dél-koreai tőzsdét – Mi áll a brutális kilengések mögött?

A dél-koreai részvénypiac az elmúlt hónapok egyik legforróbb befektetési sztorija volt, a Kospi index olyan durván mozog, ami sokakat a 2021-es mémrészvény-őrületre emlékeztet. Most a háttérben a mesterséges intelligencia körüli befektetői eufória, a chipgyártók dominanciája és a tőkeáttételes pozíciók állnak, emiatt van az, hogy egy globálisan is egyre fontosabb részvényindex is extrém kilengéseket mutat. Megnéztük, mi áll a dél-koreai tőzsde látványos szárnyalása és extrém volatilitása mögött.

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Mi volt a mémrészvény-őrület?

A mémrészvény-őrület 2021 januárjában robbant be az amerikai tőzsdére, amikor Reddit-fórumokon, főleg a WallStreetBets közösségben szerveződő lakossági befektetők tömege kezdett ráugrani olyan részvényekre, amikben nagyon magas volt a shortállomány. A legismertebb példa a GameStop volt, de nagyot ment akkoriban az AMC Entertainment, a BlackBerry, a Nokia, a Bed Bath & Beyond, a Koss és több kisebb, gyengébb fundamentumú, de erősen shortolt papír is. A sztori lényege az volt, hogy ezek a részvények nem azért emelkedtek extrém módon, mert hirtelen javultak volna a vállalatok kilátásai, fundamentumai, hanem mert magas volt a shortállomány, elindult az opciós spekuláció, erre ment rá a lakossági vételi hullám, amit felnagyított a közösségi média, és már indultak is a tömeges shortzárások.

Jó példa a legismertebb mémrészvény, a GameStop, aminek az árfolyama 2021. január elején még 5 dollár alatt állt, január végére viszont már 120 dollár fölé emelkedett, vagyis egy hónap leforgása alatt több mint 24-szeresére emelkedett! Majd február végére elveszítette az értékének több mint 90 százalékát.

Ez nem klasszikus részvénypiaci átárazódás volt, hanem piaci mechanikai láncreakció, mert ahogy az árfolyam emelkedett, a shortosok egy része kénytelen volt zárni a pozícióját, ehhez részvényt kellett vennie, ami még tovább hajtotta felfelé az árfolyamot. Erre jött rá az opciós piac hatása, mert sok lakossági befektető nem részvényt, hanem call opciót vett, az opciókat kiíró szereplők pedig a kockázat fedezésére maguk is részvényt vásároltak, vagyis kialakult a short squeeze mellé egy gamma squeeze is. A mémrészvény-őrület azért lett piaci szempontból ennyire fontos, mert egy idő után már nemcsak egy-egy kis papír furcsa mozgásáról szólt, hanem arról, hogy a lakossági befektetők, a közösségi média és a tőkeáttételes/derivatív pozíciók együtt is brutális mozgásokat hoztak.