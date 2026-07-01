Ezekkel a befektetésekkel lehetett nagyot nyerni, és csúnyát bukni az első félévben

Lezárult a 2026-os év első fele, amely bővelkedett a tőkepiaci széljárást befolyásoló eseményekben. Elsőként természetesen az iráni háborút kell említeni, amely érdemi hangulatromlást, valami olajársokkot hozott, viszont a piacok ebből aránylag gyorsan talpraálltak, és az amerikai-iráni megállapodás nyomán az olajár már gyakorlatilag a háború előtti szintre csökkentek.
Mindeközben az AI-trade háza táján is voltak események, korábban még a szoftverrészvények kaptak nagy ütést az AI potenciális diszruptív hatásai miatt, majd a félév második felére a chiprészvények kerültek reflektorfénybe, amelyek hátukra vették a piacokat és újra bebizonyították, hogy az AI-trade jelen állapotában továbbra is elsősorban infrastruktúra-trade.
Mindezek mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a kamatpályával kapcsolatos várakozások is jelentősen megváltoztak. Tavaly év végén még több kamatvágást is árazott a piac, mostanra viszont az lett inkább a kérdés, hogy kell-e még emelnie az amerikai jegybanknak a tartós inflációs nyomás miatt, amire az energiaársokk rátett még egy lapáttal.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés