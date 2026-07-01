Ezekkel a befektetésekkel lehetett nagyot nyerni, és csúnyát bukni az első félévben

A 2026 első féléve a tőkepiacokon részben az iráni háború okozta olajársokkal, az AI-részvények újabb erődemonstációjával és a kamatvárakozások újrakalibrálásával telt. A részvénypiacok összességében emelkedtek, élükön a félvezető- és AI-kitettségű indexekkel, miközben a bitcoin és a kriptopiac látványosan leszakadt. A magyar BUX 26 százalékot erősödött, amit elsősorban a blue chipek koncentrált ralija hajtott, a választás utáni politikai kockázati prémium csökkenése pedig a forintnak is kedvezett. Megnéztük, hogyan teljesítettek az első félévben a fontosabb tőkepiaci eszközök, mivel lehetett nagyot nyerni és bukni, valamint hogy mi áll az árfolyammozgások mögött.

Lezárult a 2026-os év első fele, amely bővelkedett a tőkepiaci széljárást befolyásoló eseményekben. Elsőként természetesen az iráni háborút kell említeni, amely érdemi hangulatromlást, valami olajársokkot hozott, viszont a piacok ebből aránylag gyorsan talpraálltak, és az amerikai-iráni megállapodás nyomán az olajár már gyakorlatilag a háború előtti szintre csökkentek.

Mindeközben az AI-trade háza táján is voltak események, korábban még a szoftverrészvények kaptak nagy ütést az AI potenciális diszruptív hatásai miatt, majd a félév második felére a chiprészvények kerültek reflektorfénybe, amelyek hátukra vették a piacokat és újra bebizonyították, hogy az AI-trade jelen állapotában továbbra is elsősorban infrastruktúra-trade.

Mindezek mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a kamatpályával kapcsolatos várakozások is jelentősen megváltoztak. Tavaly év végén még több kamatvágást is árazott a piac, mostanra viszont az lett inkább a kérdés, hogy kell-e még emelnie az amerikai jegybanknak a tartós inflációs nyomás miatt, amire az energiaársokk rátett még egy lapáttal.